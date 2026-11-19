Świat Kolejny atak na Most Krymski. Ukraińskie wojsko "gratuluje" Lizbonie Oprac. Justyna Sochacka |

Nagranie ataku na Most Krymski opublikowane przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Źródło wideo: SECURITY SERVICE OF UKRAINE Źródło zdj. gł.: SBU

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W nocy ze środy na czwartek ukraińskie wojska rakietowe zaatakowały Most Krymski rakietami Neptun. "Cel został trafiony, ruch na moście wstrzymano. Uszkodzone zostały tory kolejowe" - dodał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Zaznaczono, że most jest główną lądową arterią, którą rosyjska armia dostarcza paliwo, amunicję i sprzęt swoim wojskom na południu Ukrainy. Ukraiński Sztab Generalny przekazał, że Rosja budowała go nielegalnie jako symbol okupacji Półwyspu Krymskiego i przez lata przekonywała, że jest on "nieosiągalny" i "niezniszczalny".

Ukraińskie wojsko "gratuluje mostowi w Lizbonie"

"Siły Zbrojne Ukrainy gratulują mostowi Vasco da Gamy w Lizbonie z okazji stania się najdłuższym w Europie" - napisał w czwartek rano w mediach społecznościowych ukraiński Sztab Generalny.

The Armed Forces of Ukraine congratulate Lisbon’s Vasco da Gama Bridge on being named the longest bridge in Europe! — General Staff of the Armed Forces of Ukraine (@GeneralStaffUA) November 19, 2026 Rozwiń

Most Vasco da Gamy w Portugalii ma 17,2 kilometra długości. Most Krymski z kolei ma około 19 kilometrów długości i był uznawany za najdłuższy w Europie.

Jak przypomniano w komunikacie, w kwietniu 2022 roku ukraiński pocisk manewrujący Neptun "położył ostateczny kres historii okrętu flagowego rosyjskiej Floty Czarnomorskiej, czyli krążownika Moskwa", a teraz pociski Neptun i inna ukraińska broń uderzyły w most, dzięki któremu Rosjanie utrzymywali połączenie z Krymem.

Ponadto - jak napisano - przeprawa przez Cieśninę Kerczeńską jest tylko jednym z ogniw łańcucha zaopatrzeniowego, którym przeciwnik zaopatruje swoje wojska na froncie.

Ukraiński wojsko o kolejnych uszkodzonych mostach

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że w wyniku wcześniejszych uderzeń potwierdzono uszkodzenie jezdni trzech kolejnych mostów drogowych: 15 listopada - mostu na rzece Doniec Siwerski w obwodzie ługańskim oraz mostu na rzece Mius w obwodzie rostowskim w Rosji, a 14 listopada - mostu nad Limanem Miuskim, również w obwodzie rostowskim.

Ukraińska armia napisała, że każdy wyłączony z użytkowania most oznacza konieczność korzystania przez Rosjan z dłuższych tras objazdowych, co skutkuje zatorami na przeprawach i opóźnieniami w dostawach amunicji i paliwa, na które czekają rosyjskie wojska na linii frontu.

Ataki na Most Krymski

Jest to trzeci w tym tygodniu atak na Most Krymski. We wtorek siły ukraińskie częściowo zniszczyły przęsło drogowe mostu i uszkodziły jego część kolejową. Oderwane fragmenty konstrukcji zablokowały tor wodny w Cieśninie Kerczeńskiej, łączącej Morze Azowskie z Morzem Czarnym.

Według analityków waszyngtońskiego think tanku Instytut Studiów nad Wojną skuteczne przeprowadzenie ataku było możliwe dzięki wielotygodniowej operacji, która obejmowała uderzenia dronów i pocisków na rosyjskie systemy obrony przeciwlotniczej, radary oraz środki walki radioelektronicznej.

Most nad Cieśniną Kerczeńską zbudowany w 2014 roku po nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję, ma istotne znaczenie militarne i logistyczne. Służy do transportu żołnierzy i sprzętu wojskowego na półwysep oraz do innych okupowanych regionów Ukrainy.

Od początku pełnowymiarowej inwazji był kilkakrotnie celem ukraińskich ataków. W październiku 2022 roku eksplozja doprowadziła do zawalenia się części przeprawy, a kolejny atak nastąpił w czerwcu 2025 roku.