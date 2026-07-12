Janusz, ten od Epsteina

Prokurator federalny Geoffrey Berman podczas konferencji prasowej na temat aresztowania Jeffreya Epsteina, 8 lipca 2019 roku

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"Janush" - tak ludzie z kręgu Epsteina zapisywali to dziwnie brzmiące polskie imię.

Polak, który przez 12 lat zarządzał posiadłością Epsteina na Florydzie. Uprzejmy, niezawodny i choć sam niewidoczny - wokół siebie widział wiele. Oto odtworzona na podstawie ujawnionych przez Departament Sprawiedliwości USA dokumentów historia Janusza Banasiaka.

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To była zwykła oferta pracy. "Aplikowałem na stanowisko przez agencję pośrednictwa. Zadzwoniono do mnie" - zeznawał.

Agencja z Maryland szukała menadżera domu bogatego człowieka. Zakres obowiązków: zarządzanie kilkuosobowym personelem sprzątającym i ogrodnikami, zakupy, zaopatrzenie, utrzymanie domu, funkcja kierowcy.

Najpierw rozmowa z uprzejmą kobietą o trudnym imieniu Ghislaine w jej apartamencie w Nowym Jorku, później 20 minut z właścicielem domu w jego nowojorskim biurze. "Czekałem kilka dni. Zadzwoniła jedna z sekretarek. Powiedziała, że zgodzili się mnie zatrudnić" - opowiadał potem prawnikom.