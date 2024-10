Do końca tej dekady siły rosyjskie będą w stanie zaatakować NATO - oznajmił szef niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej Bruno Kahl na posiedzeniu komisji parlamentarnej w Berlinie.

Finansowanie wojny priorytetem

Kilka dni wcześniej brytyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że projekt budżetu Rosji na przyszły rok przewiduje wzrost wydatków na wojsko do 32 procent .

W sprawozdaniu resortu przypomniano, że pod koniec września rosyjski rząd przesłał do Dumy Państwowej (niższej izby parlamentu) projekt budżetu na przyszły rok, który przewiduje, że wydatki wzrosną, nie uwzględniając inflacji, o 5 proc. - do 41,5 biliona rubli, co stanowi równowartość 447 miliardów dolarów.