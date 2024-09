Apollo Carreon Quiboloy to filipiński pastor i przywódca kościoła Królestwa Jezusa Chrystusa, szerzącego ideę restoracjonizmu, czyli przekonania o konieczności powrotu do pierwotnego, biblijnego chrześcijaństwa. Quiboloy założył go w 1985 roku, ogłaszając się "władcą wszechświata" i "namaszczonym synem bożym". Słynny kaznodzieja zdobył miliony wyznawców na Filipinach .

W listopadzie 2021 roku federalna ława przysięgłych w Kalifornii postawiła go w stan oskarżenia m.in. za handel ludźmi - w tym dziećmi - w celach seksualnych, czy przemyt dużej ilości gotówki. Według FBI miał mieć udział w przemycie członków swojego kościoła do USA przy pomocy nieprawnie uzyskanych wiz, a tam mieli być oni zmuszani do zbierania datków na kościół, które służyły również finansowaniu "wystawnego życia jego przywódców", jak pisze FBI. Co więcej Quiboloy jest podejrzany o rekrutowanie osobistych asystentek, które "przygotowywały mu posiłki, sprzątały jego rezydencje, robiły mu masaże i były zmuszane do uprawiania seksu z Quiboloyem podczas tzw. nocnej służby" - czytamy na stronie FBI.