"Wszystko wydarzyło się w 15 sekund". Wyszli cało z katastrofy samolotu

"Dzięki Bogu nic mi się nie stało"

Muhammed Junaid, podobnie jak wielu innych na pokładzie, został zmuszony do powrotu do domu, gdy jego pensja zmniejszyła się o połowę z powodu pandemii COVID-19. Po katastrofie opowiadał, że wyczuł, iż coś jest nie tak, kiedy samolot musiał stawić czoła silnemu wiatrowi, zbliżając się do lotniska. Relacjonował, że boeing, zamiast zwolnić, zdawał się nabierać prędkości, przekraczając pas startowy śliski od ulewnych deszczy i pędząc w dół po stromym zboczu. W końcu złamał się na pół. - Wszystko to wydarzyło się w 15 sekund - powiedział mężczyzna w telefonicznej rozmowie z agencją Reutera.