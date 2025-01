Do katastrofy doszło we wtorek po południu czasu lokalnego, około 30 km na zachód od Perth. Krótko po starcie z Zatoki Thomsona samolot wpadł do morza. Na pokładzie awionetki znajdowało się siedem osób - pilot i sześciu turystów. Zginęły trzy osoby. Pozostałe cztery są ranne i przebywają w szpitalu.