Tragiczny lot MH17. Osiem lat po zestrzeleniu Boeinga 777 sąd w Holandii wydał wyrok

Trwający od marca 2020 roku proces poprzedziło niemal sześcioletnie śledztwo międzynarodowego zespołu, które ustaliło, że wykonujący 17 lipca 2014 roku rejs MH17 z Amsterdamu do Kuala Lumpur Boeing 777 linii Malaysia Airlines został trafiony pociskiem ziemia-powietrze odpalonym z wyrzutni rakietowej Buk.

Sąd zdecydował w sprawie zestrzelenia Boeinga 777 Malaysia Airlines

Sąd w swoim wyroku potwierdził, że samolot został zestrzelony przez pocisk rosyjskiej produkcji. - Zdaniem sądu, lot MH17 został trafiony po wystrzeleniu pocisku z wyrzutni Buk, przez co spadł w okolicy ukraińskiej miejscowości Perwomajski, zabijając 283 osoby, w tym 15 członków załogi - odczytał sędzia przewodniczący Hendrik Steenhuis.

Wypowiadając się o roli oskarżonych w zestrzeleniu samolotu, sąd wskazywał na bliskie związki oskarżonych z Rosją. Wymieniono, że Charczenko kierował transportem pocisku i ochraniał go na miejscu, Pułatow z kolei widział transport Buka i odpowiadał za jego transport. Girkin , jak opisano dalej, był w tamtym czasie "ministrem obrony" samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej, a Dubinski - jego zastępcą.

Steenhuis następnie odczytał, że sąd zdecydował, że trzech z czterech oskarżonych (Girkin, Dubinski i Charczenko) jest współwinnych katastrofy i skazał ich na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd uniewinnił Pułatowa, uznając, że "nie ma dowodów na to, że w jakikolwiek sposób przyczynił się on do rozmieszczenia systemu rakietowego". Decyzja nie jest prawomocna.