Kropka nad i Katarzyna Pisarska: Władimir Putin zastanawia się teraz, jak przewrócić stolik Filip Czerwiński |

Katarzyna Pisarska: Władimir Putin zastanawia się teraz, jak przewrócić stolik Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Wiaczesław Prokofiew/PAP/EPA/SPUTNIK POOL

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W "Kropce nad i" TVN24 politolożka prof. Katarzyna Pisarska tłumaczyła, dlaczego nadchodząca zima będzie trudna dla walczącej Ukrainy.

- Putin ma takie poczucie, że albo teraz, albo nigdy. (...) To jest myślenie, które zakiełkowało na wiosnę, kiedy on zobaczył po raz pierwszy te bezpośrednie ataki dronów ukraińskich na rafinerie rosyjskie - powiedziała.

Zniszczenia po ukraińskim ataku na rafinerię w Moskwie Źródło zdjęcia: Reuters

Przewodnicząca rady Fundacji Kazimierza Pułaskiego mówiła, że gospodarka rosyjska bardzo odczuwa te ataki. Jak wskazała, Władimir Putin zrozumiał, że z jednej strony nie może zrobić postępów na froncie, a z drugiej strony "wojna się pojawiła u bram".

- Musi ten stolik jakoś przewrócić i teraz zastanawia, się jak go przewrócić - oceniła Pisarska.

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Dwa filary strategii Putina

Zdaniem gościni TVN24 strategia Władimira Putina ma dwa filary. - Z jednej strony, oczywiście, zniszczyć ukraińską gospodarkę tej zimy - powiedziała.

- A drugi cel: przestraszyć Europę, pokazać, że ja jestem gotowy właściwie na wojnę z wami, tak pośrednio, że niby nie jestem, ale jestem. I będę was atakował w różny sposób, będę wam uprzykrzał życie, będę atakował wasze różnego rodzaju instalacje krytyczne - opisała Pisarska sposób myślenia Putina.

Jak wskazała politolożka, przywódca Rosji może liczyć na to, że zachodnie społeczeństwa uznają, że to nie jest ich wojna, a zatem można odpuścić pomaganie Ukrainie.

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