Zapowiedź referendum niepodległościowego. Parlament Katalonii przyjął deklarację

Parlament Katalonii zatwierdził w czwartek wieczorem deklarację o dążeniu do samostanowienia mieszkańców tego północno-wschodniego regionu Hiszpanii. Przewiduje ona między innymi organizację referendum niepodległościowego.

Poza dążeniem do samostanowienia deklaracja zawiera też apel do władz Hiszpanii o amnestię dla dziewięciu separatystów z Katalonii, skazanych w 2019 roku na wyroki od 9 do 13 lat więzienia za organizację w 2017 roku referendum niepodległościowego w tym regionie.