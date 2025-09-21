Logo strona główna
Świat

Prezydent Nawrocki wylądował w Nowym Jorku

Karol Nawrocki, Marta Nawrocka
Karol Nawrocki w Nowym Jorku
Źródło: TVN24
Prezydent Karol Nawrocki wraz z żoną i delegacją przyleciał do Nowego Jorku. To jego druga wizyta w Stanach Zjednoczonych od czasu objęcia urzędu głowy państwa. Głównym punktem wizyty będzie wystąpienie w debacie generalnej podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Prezydencki samolot wylądował na lotnisku Johna F. Kennedy'ego w Nowym Jorku po godzinie 19 czasu lokalnego (1 w nocy w Polsce). Prezydentowi towarzyszy żona Marta Nawrocka.

Prezydent uczestniczyć będzie w 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Karol Nawrocki wygłosi przemówienie pierwszego dnia debaty generalnej we wtorek w sesji popołudniowej (około godziny 23 czasu polskiego).

Z kim spotka się Nawrocki w USA?

Podczas pobytu w USA, który potrwa do środy, zaplanowane są też spotkania polskiego lidera z przywódcami innych krajów.

Według zapowiedzi szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, Marcina Przydacza, Nawrocki spotka się z między innymi z inwestorami amerykańskimi w Polsce oraz przedstawicielami firm dostarczających sprzęt wojskowy na zamówienie polskiej armii.

- Będzie tam obecny prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i do takiego kontaktu z całą pewnością dojdzie w najbliższym czasie - przekazał przedstawiciel kancelarii prezydenta.

Sikorski i Nawrocki osobno do USA. MSZ: do tej pory istniała elegancka tradycja
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sikorski i Nawrocki osobno do USA. MSZ: do tej pory istniała elegancka tradycja

Polska

Plan wizyty prezydenta w USA

Prezydent Polski rozpocznie swój pobyt w USA od wizyty w sanktuarium maryjnym w Doylestown w Pensylwanii zwanym Amerykańską Częstochową, gdzie znajduje się replika obrazu z Jasnej Góry. Tam weźmie udział w odsłonięciu tablicy upamiętniającej premiera Jana Olszewskiego, mszy świętej oraz ceremonii wręczania odznaczeń działaczom polonijnym.

Prezydent leci do USA. Przydacz o tym, co dostał od MSZ
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Prezydent leci do USA. Przydacz o tym, co dostał od MSZ

Polska

Jak zapowiedział przed odlotem polskiej delegacji do USA minister Przydacz, w wystąpieniu na forum ONZ prezydent Nawrocki skupi się na kwestiach bezpieczeństwa oraz zaprezentuje polski pogląd na przyszłość relacji międzynarodowych i globalny ład. Będzie też mówił o wyzwaniach regionalnych, między innymi o "wyzwaniach natury bezpieczeństwa w związku z agresywną postawą Rosji, z jej celami - a tym celem jest zburzenie czy przebudowanie dotychczasowej architektury bezpieczeństwa i odejście od świata opartego o zasady prawa międzynarodowego na rzecz prawa opartego o prawo siły, bo tym w istocie kieruje się polityka rosyjska".

Karol Nawrocki weźmie też udział w debacie wysokiego szczebla Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat wyzwań, jakie niesie za sobą sztuczna inteligencja, silnie wpływając między innymi na polityczną i międzynarodową rzeczywistość.

pc

Autorka/Autor: momo/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Karol Nawrocki USA Prezydent RP Donald Trump Organizacja Narodów Zjednoczonych
