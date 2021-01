Wielotysięczny pochód z Hondurasu zmierza do USA. W Gwatemali trafił na opór mundurowych

Karawana migrantów z Hondurasu, których celem jest dotarcie do Stanów Zjednoczonych, natrafiła w niedzielę na opór gwatemalskich mundurowych. Funkcjonariusze służby granicznej użyli drewnianych pałek, by rozgonić napierający tłum. W związku z pochodem migrantów ustępujący prezydent USA Donald Trump ogłosił w piątek stan wyjątkowy na granicy swojego kraju z Meksykiem.

Karawana ruszyła w piątek rano z honduraskiego miasta przemysłowego San Pedro Sula położonego 180 km na północ od stolicy, Tegucigalpy. Od tego czasu do grupy dołączali kolejni ludzie uciekający przed nędzą i bezprawiem - tłumaczy CNN. Do Gwatemali - według władz imigracyjnych tego kraju - od piątku przybyło od 7 do 8 tysięcy migrantów z Hondurasu. Mimo iż gwatemalska policja zwykła blokować takie grupy, władze początkowo podjęły decyzję, by przepuścić przez granicę tłum, gdy okazało się, że wśród migrantów jest wiele rodzin z dziećmi - przekazał AFP szef lokalnej policji.