Świat

Kanclerz Niemiec o wojnie w Ukrainie. "Może jeszcze długo trwać"

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz
Merz: prawdziwy szczyt jest możliwy wyłącznie z udziałem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego
Źródło: TVN24
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz przekazał, że obecne rozmowy o zachodnich gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy nie dotyczą wysłania tam wojsk lądowych. Wskazał, co jest priorytetem w konflikcie, a także mówił o tym, co Rosja może zrobić w przypadku porażki Ukrainy.
Kluczowe fakty:
  • W niedzielnym wywiadzie dla telewizji ZDF Friedrich Merz wypowiedział się przeciwko wysłaniu wojsk lądowych do Ukrainy.
  • Mówił również o tym, że wojna może trwać długo, jednak nie może zakończyć się porażką państwa ukraińskiego.
  • Wypowiedź niemieckiego kanclerza padła dzień przed upływem wyznaczonego przez Donalda Trumpa terminu na spotkanie prezydentów Rosji i Ukrainy.

Friedrich Merz w niedzielnym wywiadzie dla telewizji ZDF mówił o omawianych zachodnich gwarancjach dla Ukrainy. - W obecnych okolicznościach temat wojsk lądowych na Ukrainie nie jest przedmiotem dyskusji - poinformował. Za priorytet uznał "wspieranie armii ukraińskiej".

- Zdaję sobie sprawę, że ta wojna może jeszcze długo trwać - dodał kanclerz. Podkreślił jednocześnie, że wojna nie może zakończyć się kapitulacją Ukrainy. Gdyby jednak państwo ukraińskie poniosło porażkę i straciło niezależność, to - jak ostrzegł - Rosja może następnie zaatakować kolejne kraje.

- Wtedy pojutrze może przyjść kolej na nas - dodał szef niemieckiego rządu.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz
Źródło: AARON SCHWARTZ/PAP/EPA

Trump oszukany przez Putina?

Słowa Merza padły dzień przed upływem terminu wyznaczonego przez prezydenta USA Donalda Trumpa na spotkanie prezydentów Rosji i Ukrainy, co miało na celu utorować drogę do rozmów pokojowych. Zagroził wówczas "konsekwencjami", jeśli spotkanie się nie odbędzie.

Co dalej ze spotkaniem Putin-Zełenski? Macron: Trump mógł zostać oszukany
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Co dalej ze spotkaniem Putin-Zełenski? Macron: Trump mógł zostać oszukany

Wcześniej, w sobotę, Merz ocenił, że przywódca Rosji Władimir Putin odpowiada "jeszcze większą agresją" na wysiłki krajów Europy i Stanów Zjednoczonych, by doprowadzić do zakończenia wojny przeciwko Ukrainie.

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział zaś w piątek, że on i Merz będą w czasie weekendu rozmawiać telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Zdaniem francuskiego prezydenta Putin oszukał Trumpa, że chce spotkać się z Zełenskim. Europejscy politycy przekonują, że z tego powodu powinien zostać zaostrzony reżim sankcyjny wobec Rosji.

OGLĄDAJ: Pomoc się kończy, frustracja rośnie? Ekspert: to było do przewidzenia
pc

Pomoc się kończy, frustracja rośnie? Ekspert: to było do przewidzenia

Autorka/Autor: kgr/gp

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: AARON SCHWARTZ/PAP/EPA

