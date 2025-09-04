Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Nawalna i inni rosyjscy opozycjoniści apelują w sprawie deportowanych z USA

Julia Nawalna
Julia Nawalna w Berlinie. Nagranie z kwietnia 2024 roku
Źródło: Reuters
Setki Rosjan zaangażowanych w działalność antywojenną mogą zostać deportowane z USA. W związku z tym rosyjscy opozycjoniści, Julia Nawalna, Władimir Kara-Murza oraz Ilja Jaszyn, zwrócili się do premiera Kanady Marka Carneya o przyznanie im azylu.

Julia Nawalna, która jest wdową po Aleksieju Nawalnym, Ilja Jaszyn i Władimir Kara-Murza, który od czerwca 2023 roku ma honorowe obywatelstwo Kanady, napisali, że władze amerykańskie wydały nakaz deportacji setek Rosjan zaangażowanych w udokumentowaną działalność antywojenną.

W apelu do premiera Kanady podkreślili, że deportacje działaczy antywojennych mogą "zniszczyć życie wielu przyzwoitych i niewinnych osób", i zwrócili się o przyjęcie przez Kanadę kilkuset z nich, najbardziej narażonych na represje.

Julia Nawalna
Julia Nawalna
Źródło: EPA/LUKAS COCH

"Mąż Julii Nawalnej, Aleksiej Nawalny, został aresztowany przez reżim Putina i zamordowany w więzieniu w lutym 2024 r. Władimir Kara-Murza przeżył dwie próby otrucia zorganizowane przez rosyjskie służby bezpieczeństwa i razem z Ilją Jaszynem spędził ponad dwa lata w więzieniu za krytykę wojny w Ukrainie. Kara-Murza i Jaszyn odzyskali wolność w rezultacie dużej wymiany więźniów politycznych między Zachodem a Kremlem" - podkreślili autorzy listu.

Dodali, że "kilkuset" Rosjan o nastawieniu opozycyjnym złożyło wnioski o azyl w USA, by uniknąć aresztowania w Rosji. Większość z nich legalnie wjechała do USA w ramach rządowego programu CPB One, który został już zakończony, zaś amerykańskie sądy podchodzą coraz bardziej sceptycznie do wniosków rosyjskich dysydentów.

Nawalna domaga się odwołania koncertu. "Szokujące"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nawalna domaga się odwołania koncertu. "Szokujące"

Rosyjskim aktywistom grozi więzienie

"The Globe and Mail" cytował Jaszyna, który powiedział o rosnącej frustracji rosyjskich dysydentów w związku z zaostrzaniem polityki imigracyjnej przez prezydenta Donalda Trumpa. Dodał, że dwukrotnie był w USA, starając się pomóc Rosjanom ubiegającym się o azyl, ale "obecna administracja Białego Domu po prostu nie chce nas wysłuchać".

Autorzy listu do premiera Kanady proszą o powołanie grupy roboczej przy ambasadzie Kanady w USA, do której mogliby zwracać się Rosjanie obawiający się deportacji. Proszą też o przyznanie azylu tym, co do których "nie ma żadnych wątpliwości" nt. ich działalności antywojennej i opozycyjnej, a co do których już wydano nakazy deportacji.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Dla męża wróciła do Rosji, pisała o nim "silny, odważny i wolny". Kim jest Julia Nawalna

Przypomnieli, że w lipcu rosyjski opozycjonista Leonid Melechin został deportowany w USA, a w Rosji trafił od razu do więzienia. Grozi mu wysoki wyrok za działalność w strukturach zorganizowanych przez Aleksieja Nawalnego.

Brytyjski dziennik "The Guardian" napisał w środę, że amerykańskie władze już deportowały ok. 80 Rosjan ubiegających się o azyl w USA, w tym rosyjskiego żołnierza, który zdezerterował, zaś ICE (Immigration and Customs Enforcement) przeprowadziło dwa loty z Alexandrii w Luizjanie do Kairu, w czerwcu i pod koniec sierpnia.

Stamtąd, we współpracy władz egipskich i rosyjskich, deportowani Rosjanie są wysyłani do Rosji – podał "The Guardian", powołując się na rozmowy z pasażerami i obrońcami praw człowieka.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
04 0730 piasek cl-0001

TVN24 HD
NA ŻYWO

04 0730 piasek cl-0001
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: EPA/LUKAS COCH

Udostępnij:
TAGI:
RosjaUSAKanadaJulia NawalnaMark Carney
Czytaj także:
Wyprzedzał w miejscu niedozwolonym
Zaczęło się od wyprzedzania w niedozwolonym miejscu
WARSZAWA
Tankowiec opuszcza rosyjski port w Soczi. Zdjęcie poglądowe
USA ukarały tankowce, które pomagały Iranowi omijać sankcje
Świat
Lotnisko Chopina (zdj. ilustracyjne)
Mgła na Okęciu, opóźnione loty. "Widzialność słaba"
WARSZAWA
Burza, wyładowania atmosferyczne
Gdzie jest burza? Grzmoty słychać już od rana
METEO
Złotówki Pieniądze PLN
Co zrobią banki po cięciu stóp? Czas na podwyżki opłat
BIZNES
imageTitle
Świątek wie, co zawiodło w jej grze
EUROSPORT
Wypadek kolejki Gloria w Lizbonie. Zginęło kilkanaście osób
"Tragiczny dzień dla miasta". Żałoba narodowa po katastrofie popularnej kolejki
Świat
Zniszczenia po ataku w Konstantynówce
Zabici po rosyjskich ostrzałach w kluczowym mieście w Donbasie
PODSUMOWANIE
Chmury burzowe
Niebezpiecznie w części kraju. IMGW ostrzega
METEO
Pedro Sanchez i Keir Starmer przy Downing Street
Był brexit, teraz jest porozumienie. Oba państwa znowu parterami
Najnowsze
imageTitle
Jakim składem Polacy zagrają z Holandią? Jedna niewiadoma
EUROSPORT
Matthew Perry
"Królowa Ketaminy" przyznała się do winy w sprawie śmierci Matthew Perry'ego
Świat
Donald Tusk
Tusk w Paryżu będzie rozmawiał z koalicją chętnych
Polska
Prokuratura bada sprawę syna polityka PiS
Śledztwo w sprawie syna Jacka Kurskiego. Zdzisław K. usłyszy zarzut zgwałcenia
Kacper Sulowski
Karol Nawrocki w Waszyngtonie
Nawrocki u Trumpa, stopy procentowe w dół, będzie nowa partia
TO WARTO WIEDZIEĆ
Gorąco i słonecznie
Będzie ciepło, a miejscami burzowo
METEO
Iga Świątek i Amanda Anisimova
Przełomowy moment meczu? Rywalka przepraszała Świątek
EUROSPORT
imageTitle
Półfinał US Open nie dla Świątek. Udany rewanż Amerykanki
EUROSPORT
Haley Robson
Ofiary Epsteina zabrały głos przed Kapitolem
Anna Czerwińska
ZAP-X
Nowa jakość w onkologii. ZAP-X to precyzja
Marek Nowicki
Donald Tusk
Koalicja kontratakuje. Trzy priorytety każdego resortu
Arleta Zalewska
Karol Nawrocki
Pytanie o potępienie Putina. Nawrocki: dyskusja poszła w nieco innym kierunku
Polska
FRANCJA UKRAINA
Macron: Europejczycy są gotowi
Świat
imageTitle
To na nich musiała czekać Świątek. Było warto, kapitalny mecz
EUROSPORT
pap_20250220_1S7
Limit płynów zniesiony. Pasażerowie chwalą decyzję
BIZNES
imageTitle
Szef światowego boksu zareagował na decyzję Khelif
EUROSPORT
Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz
Szef MON o deklaracji Trumpa: wspólna strategia przynosi efekty
Polska
Huragany Lorena (prawy górny róg) i Kiko (z lewej)
Lorena nabiera siły. Zagraża wybrzeżom Meksyku
METEO
Karol Nawrocki
Nawrocki: dostałem zaproszenie od Donalda Trumpa na szczyt G20
BIZNES
imageTitle
Przed turniejem różowo nie było. "Wielu wątpiło i ja to rozumiem"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica