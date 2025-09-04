Nawalna i inni rosyjscy opozycjoniści apelują w sprawie deportowanych z USA

Julia Nawalna w Berlinie. Nagranie z kwietnia 2024 roku Źródło: Reuters

Julia Nawalna, która jest wdową po Aleksieju Nawalnym, Ilja Jaszyn i Władimir Kara-Murza, który od czerwca 2023 roku ma honorowe obywatelstwo Kanady, napisali, że władze amerykańskie wydały nakaz deportacji setek Rosjan zaangażowanych w udokumentowaną działalność antywojenną.

W apelu do premiera Kanady podkreślili, że deportacje działaczy antywojennych mogą "zniszczyć życie wielu przyzwoitych i niewinnych osób", i zwrócili się o przyjęcie przez Kanadę kilkuset z nich, najbardziej narażonych na represje.

"Mąż Julii Nawalnej, Aleksiej Nawalny, został aresztowany przez reżim Putina i zamordowany w więzieniu w lutym 2024 r. Władimir Kara-Murza przeżył dwie próby otrucia zorganizowane przez rosyjskie służby bezpieczeństwa i razem z Ilją Jaszynem spędził ponad dwa lata w więzieniu za krytykę wojny w Ukrainie. Kara-Murza i Jaszyn odzyskali wolność w rezultacie dużej wymiany więźniów politycznych między Zachodem a Kremlem" - podkreślili autorzy listu.

Dodali, że "kilkuset" Rosjan o nastawieniu opozycyjnym złożyło wnioski o azyl w USA, by uniknąć aresztowania w Rosji. Większość z nich legalnie wjechała do USA w ramach rządowego programu CPB One, który został już zakończony, zaś amerykańskie sądy podchodzą coraz bardziej sceptycznie do wniosków rosyjskich dysydentów.

Rosyjskim aktywistom grozi więzienie

"The Globe and Mail" cytował Jaszyna, który powiedział o rosnącej frustracji rosyjskich dysydentów w związku z zaostrzaniem polityki imigracyjnej przez prezydenta Donalda Trumpa. Dodał, że dwukrotnie był w USA, starając się pomóc Rosjanom ubiegającym się o azyl, ale "obecna administracja Białego Domu po prostu nie chce nas wysłuchać".

Autorzy listu do premiera Kanady proszą o powołanie grupy roboczej przy ambasadzie Kanady w USA, do której mogliby zwracać się Rosjanie obawiający się deportacji. Proszą też o przyznanie azylu tym, co do których "nie ma żadnych wątpliwości" nt. ich działalności antywojennej i opozycyjnej, a co do których już wydano nakazy deportacji.

Przypomnieli, że w lipcu rosyjski opozycjonista Leonid Melechin został deportowany w USA, a w Rosji trafił od razu do więzienia. Grozi mu wysoki wyrok za działalność w strukturach zorganizowanych przez Aleksieja Nawalnego.

Brytyjski dziennik "The Guardian" napisał w środę, że amerykańskie władze już deportowały ok. 80 Rosjan ubiegających się o azyl w USA, w tym rosyjskiego żołnierza, który zdezerterował, zaś ICE (Immigration and Customs Enforcement) przeprowadziło dwa loty z Alexandrii w Luizjanie do Kairu, w czerwcu i pod koniec sierpnia.

Stamtąd, we współpracy władz egipskich i rosyjskich, deportowani Rosjanie są wysyłani do Rosji – podał "The Guardian", powołując się na rozmowy z pasażerami i obrońcami praw człowieka.

