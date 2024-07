"Mieszane reakcje" na zdjęcie córki prezydenta

Media piszą o "mieszanych reakcjach" na wpis w Kamerunie, gdzie akty seksualne między osobami tej samej płci zagrożone są karą pozbawienia wolności i grzywną, a zachowania takie jak trzymanie się za ręce i obejmowanie się osób LGBTQ+ spotyka się z potępieniem społecznym. Od 2016 roku kameruński kodeks karny przewiduje karę do pięciu lat więzienia i karę grzywny w wysokości 200 tys. środkowoafrykańskich franków CFA (ok. 1,3 tys. zł - red.) za stosunki seksualne między osobami tej samej płci, przypomniał we wtorek portal dziennika "Le Monde". Za samo czynienie propozycji seksualnych osobom tej samej płci za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej grożą dwa lata odsiadki.