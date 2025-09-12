"Zeskoczył z dachu i uciekł". Uchwycił to monitoring

Charlie Kirk, 31-letni publicysta, prezenter popularnego podcastu i bliski sojusznik prezydenta USA Donalda Trumpa zginął w środę podczas przemówienia na uniwersytecie w Utah od pojedynczego strzału z broni palnej.
Śledczy nie ujawnili jeszcze motywu zbrodni, ale prezydent USA Donald Trump powiedział reporterom, że są dowody, które mogą sugerować, jakie były motywacje sprawcy. - Poinformujemy was o tym później - powiedział, dodając, że organy ścigania robią "duże postępy" w śledztwie.
FBI i urzędnicy stanowi poinformowali, że zabójca przybył na kampus kilka minut przed rozpoczęciem wydarzenia - prowadzonej przez Kirka debaty pod tytułem "Udowodnij mi, że się mylę", która odbyła się na otwartym terenie przed tysiącami osób zebranymi na kampusie uczelni w stanie Utah.
FBI publikuje zdjęcie i oferuje nagrodę
FBI opublikowało nagranie z kamery monitoringu, które ma ukazywać sprawcę zabójstwa, uciekającego z miejsca zbrodni. "Na nagraniu widać, jak podejrzany zeskakuje z dachu budynku po oddanym strzale" - podało biuro.
Śledczy opublikowali także zdjęcia, na których widać mężczyznę wchodzącego po schodach na dach jednego z budynków na terenie kampusu, z którego najprawdopodobniej zastrzelono Kirka. Aktywista, zagorzały obrońca prawa do posiadania broni, w momencie zamachu odpowiadał na pytanie dotyczące masowych strzelanin.
- Strzelec zeskoczył z dachu i uciekł w kierunku pobliskich zabudowań - powiedział agent specjalny FBI Robert Bohls. Śledczy znaleźli w pobliskim lesie karabin powtarzalny - zostały zdjęte z niego odciski palców.
Strzelec wydaje się być osobą w wieku studenckim i "dobrze wtopił się" w otoczenie kampusu - powiedział komisarz ds. bezpieczeństwa publicznego stanu Utah Beau Mason.
FBI ujawniło zdjęcie podejrzanego o przeprowadzenie ataku i zaoferowało nagrodę w wysokości 100 tysięcy dolarów za informacje prowadzące do aresztowania zabójcy. "Zwracamy się z prośbą o pomoc w ustaleniu tożsamości osoby podejrzewanej o związek ze śmiertelnym postrzeleniem Charliego Kirka na Uniwersytecie Utah Valley" – napisało na platformie X biuro FBI z Salt Lake City.
Autorka/Autor: asty/ft
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: Reuters