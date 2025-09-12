Logo strona główna
Świat

"Zeskoczył z dachu i uciekł". Uchwycił to monitoring

Kamera monitoringu uchwyciła zabójcę Charliego Kirka
Kamera monitoringu uchwyciła zabójcę Charliego Kirka
Źródło: Reuters
Amerykańscy śledczy opublikowali nagranie monitoringu, na którym - jak twierdzą - widać zabójcę wpływowego konserwatywnego aktywisty Charliego Kirka. Opublikowano także zdjęcie podejrzanego. FBI znalazło również karabin, który prawdopodobnie został użyty przez zabójcę. Biuro wyznaczyło nagrodę pieniężną za pomoc w identyfikacji i aresztowaniu sprawcy morderstwa.

Charlie Kirk, 31-letni publicysta, prezenter popularnego podcastu i bliski sojusznik prezydenta USA Donalda Trumpa zginął w środę podczas przemówienia na uniwersytecie w Utah od pojedynczego strzału z broni palnej.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: "Zginął od jednej kuli". Kim był Charlie Kirk?

Śledczy nie ujawnili jeszcze motywu zbrodni, ale prezydent USA Donald Trump powiedział reporterom, że są dowody, które mogą sugerować, jakie były motywacje sprawcy. - Poinformujemy was o tym później - powiedział, dodając, że organy ścigania robią "duże postępy" w śledztwie.

Osoba podejrzana o przeprowadzenie ataku na Kirka oddała strzał z broni palnej z dachu budynku
Osoba podejrzana o przeprowadzenie ataku na Kirka oddała strzał z broni palnej z dachu budynku
Źródło: MARIELLE SCOTT/PAP/EPA

FBI i urzędnicy stanowi poinformowali, że zabójca przybył na kampus kilka minut przed rozpoczęciem wydarzenia - prowadzonej przez Kirka debaty pod tytułem "Udowodnij mi, że się mylę", która odbyła się na otwartym terenie przed tysiącami osób zebranymi na kampusie uczelni w stanie Utah.

FBI publikuje zdjęcie i oferuje nagrodę

FBI opublikowało nagranie z kamery monitoringu, które ma ukazywać sprawcę zabójstwa, uciekającego z miejsca zbrodni. "Na nagraniu widać, jak podejrzany zeskakuje z dachu budynku po oddanym strzale" - podało biuro.

Śledczy opublikowali także zdjęcia, na których widać mężczyznę wchodzącego po schodach na dach jednego z budynków na terenie kampusu, z którego najprawdopodobniej zastrzelono Kirka. Aktywista, zagorzały obrońca prawa do posiadania broni, w momencie zamachu odpowiadał na pytanie dotyczące masowych strzelanin.

- Strzelec zeskoczył z dachu i uciekł w kierunku pobliskich zabudowań - powiedział agent specjalny FBI Robert Bohls. Śledczy znaleźli w pobliskim lesie karabin powtarzalny - zostały zdjęte z niego odciski palców.

Co wiadomo o zabójcy Charliego Kirka. Znaleźli broń, jest pokryta napisami
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Co wiadomo o zabójcy Charliego Kirka. Znaleźli broń, jest pokryta napisami

Strzelec wydaje się być osobą w wieku studenckim i "dobrze wtopił się" w otoczenie kampusu - powiedział komisarz ds. bezpieczeństwa publicznego stanu Utah Beau Mason.

FBI ujawniło zdjęcie podejrzanego o przeprowadzenie ataku i zaoferowało nagrodę w wysokości 100 tysięcy dolarów za informacje prowadzące do aresztowania zabójcy. "Zwracamy się z prośbą o pomoc w ustaleniu tożsamości osoby podejrzewanej o związek ze śmiertelnym postrzeleniem Charliego Kirka na Uniwersytecie Utah Valley" – napisało na platformie X biuro FBI z Salt Lake City.

Autorka/Autor: asty/ft

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

