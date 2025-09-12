"Zeskoczył z dachu i uciekł". Uchwycił to monitoring

Kamera monitoringu uchwyciła zabójcę Charliego Kirka Źródło: Reuters

Charlie Kirk, 31-letni publicysta, prezenter popularnego podcastu i bliski sojusznik prezydenta USA Donalda Trumpa zginął w środę podczas przemówienia na uniwersytecie w Utah od pojedynczego strzału z broni palnej.

Śledczy nie ujawnili jeszcze motywu zbrodni, ale prezydent USA Donald Trump powiedział reporterom, że są dowody, które mogą sugerować, jakie były motywacje sprawcy. - Poinformujemy was o tym później - powiedział, dodając, że organy ścigania robią "duże postępy" w śledztwie.

Osoba podejrzana o przeprowadzenie ataku na Kirka oddała strzał z broni palnej z dachu budynku Źródło: MARIELLE SCOTT/PAP/EPA

FBI i urzędnicy stanowi poinformowali, że zabójca przybył na kampus kilka minut przed rozpoczęciem wydarzenia - prowadzonej przez Kirka debaty pod tytułem "Udowodnij mi, że się mylę", która odbyła się na otwartym terenie przed tysiącami osób zebranymi na kampusie uczelni w stanie Utah.

FBI publikuje zdjęcie i oferuje nagrodę

FBI opublikowało nagranie z kamery monitoringu, które ma ukazywać sprawcę zabójstwa, uciekającego z miejsca zbrodni. "Na nagraniu widać, jak podejrzany zeskakuje z dachu budynku po oddanym strzale" - podało biuro.

The FBI is releasing video of the shooter who murdered Charlie Kirk at Utah Valley University on September 10, 2025. Following the shooting, the individual jumps from a rooftop and runs away from the location. Trace evidence collected from the rooftop includes shoe impressions, a… pic.twitter.com/hDVVFKUhYl — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 12, 2025 Rozwiń

Śledczy opublikowali także zdjęcia, na których widać mężczyznę wchodzącego po schodach na dach jednego z budynków na terenie kampusu, z którego najprawdopodobniej zastrzelono Kirka. Aktywista, zagorzały obrońca prawa do posiadania broni, w momencie zamachu odpowiadał na pytanie dotyczące masowych strzelanin.

The FBI continues to work alongside our law enforcement partners to seek justice in the murder of Charlie Kirk at Utah Valley University on September 10, 2025. We are releasing additional photos of a person of interest. Information about this developing investigation can be found… pic.twitter.com/woZacCxYgE — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 12, 2025 Rozwiń

- Strzelec zeskoczył z dachu i uciekł w kierunku pobliskich zabudowań - powiedział agent specjalny FBI Robert Bohls. Śledczy znaleźli w pobliskim lesie karabin powtarzalny - zostały zdjęte z niego odciski palców.

Strzelec wydaje się być osobą w wieku studenckim i "dobrze wtopił się" w otoczenie kampusu - powiedział komisarz ds. bezpieczeństwa publicznego stanu Utah Beau Mason.

FBI ujawniło zdjęcie podejrzanego o przeprowadzenie ataku i zaoferowało nagrodę w wysokości 100 tysięcy dolarów za informacje prowadzące do aresztowania zabójcy. "Zwracamy się z prośbą o pomoc w ustaleniu tożsamości osoby podejrzewanej o związek ze śmiertelnym postrzeleniem Charliego Kirka na Uniwersytecie Utah Valley" – napisało na platformie X biuro FBI z Salt Lake City.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025 Rozwiń Źródło: X

