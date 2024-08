To potężny przykład na to, dlaczego nasi przyjaciele i sojusznicy są ważni, i dlaczego ich potrzebujemy. Przyjaciele, którym można ufać, z którymi można współpracować, zwłaszcza w takich chwilach jak ta - powiedział prezydent USA Joe Biden po przeprowadzonej w Ankarze wymianie więźniów między krajami Zachodu, Rosją i Białorusią.

Wolność odzyskali między innymi przetrzymywani w Rosji Evan Gershkovich, Paul Whelan, Ilja Jaszyn i Władimir Kara-Murza. Do Rosji wróci skazany w Niemczech za morderstwo pułkownik FSB Wadim Krasikow, a do Niemiec - przetrzymywany na Białorusi Rico Krieger.

Biden: ich straszne przeżycia zakończyły się, są wolni

Prezydent USA Joe Biden , który wypowiadał się na konferencji prasowej w Białym Domu, skrytykował Rosję za aranżowanie "procesów-spektakli", takich jak ten, który doprowadził do skazania dziennikarza "The Wall Street Journal" Evana Gershkovicha.

O uwolnionych obywatelach USA mówił, że "ich straszne przeżycia zakończyły się, są wolni". - Kilka chwil temu ich rodziny i ja rozmawialiśmy z nimi z Gabinetu Owalnego przez telefon - mówił po godz. 12 (18. w Polsce). - Wkrótce wystartują z Turcji i ruszą do domu, aby spotkać się z rodzinami. To niesamowite przeżycie dla wszystkich rodzin, które są z nami. Jest to ulga dla ich przyjaciół i kolegów w całym naszym kraju, którzy od dawna modlili się, aby ten dzień nadszedł - podkreślał.

Prezydent USA mówił też o wsparciu ze strony Polski, Słowenii i Turcji. - Te kraje podjęły śmiałe, odważne decyzje, aby uwolnić więźniów, którzy byli przetrzymywani w tych krajach i wsparły nas logistycznie. Jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, czy sojusznicy są ważni, to tak - są ważni. To potężny przykład na to, dlaczego nasi przyjaciele i sojusznicy są ważni i dlaczego ich potrzebujemy. Przyjaciele, którym można ufać, z którymi można współpracować, zwłaszcza w chwilach takich jak ta. Nasze sojusze sprawiają, że nasi ludzie są bezpieczniejsi. Dzisiaj znowu jest to bardzo wyraźnie widoczne - mówił Biden.