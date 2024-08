Biden: nie jestem pewien, czy Trump pokojowo odda władzę, jeśli przegra

Prezydent Joe Biden udzielił pierwszego wywiadu po wycofaniu się z wyścigu o Biały Dom w najbliższych wyborach. W stacji CBS przyznał, że "nie jest pewny, czy jeśli Donald Trump przegra w listopadowych wyborach, to dojdzie do pokojowego przekazania władzy".

- On (Trump) ma na myśli to, co mówi. Wszystkie te rzeczy o tym, że "jeśli przegramy, będzie krwawa łaźnia, to będą skradzione wybory" - mówił Biden w wywiadzie dla CBS. Prezydent powtórzył też maksymę: "Nie możesz kochać swojego kraju tylko wtedy, gdy wygrywasz".