Zmarł Jim Lovell, dowódca słynnej misji Apollo 13

Amerykański astronauta Jim Lovell, dowódca nieudanej misji Apollo 13 na Księżyc w 1970 roku, która omal nie zakończyła się katastrofą, zmarł w wieku 97 lat - poinformowała w piątek NASA.
"NASA składa kondolencje rodzinie kapitana Jima Lovella, którego życie i praca inspirowały miliony ludzi przez dziesięciolecia" - ogłosiła agencja w oświadczeniu, chwaląc jego "niezłomny charakter i odwagę" w umożliwieniu Stanom Zjednoczonym "dotarcie na Księżyc".
Autorka/Autor: kkop/ft
Źródło: PAP, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: NASA