Zmarł Jim Lovell, dowódca słynnej misji Apollo 13

Amerykański astronauta Jim Lovell, dowódca nieudanej misji Apollo 13 na Księżyc w 1970 roku, która omal nie zakończyła się katastrofą, zmarł w wieku 97 lat - poinformowała w piątek NASA.

"NASA składa kondolencje rodzinie kapitana Jima Lovella, którego życie i praca inspirowały miliony ludzi przez dziesięciolecia" - ogłosiła agencja w oświadczeniu, chwaląc jego "niezłomny charakter i odwagę" w umożliwieniu Stanom Zjednoczonym "dotarcie na Księżyc".

We are saddened by the passing of Jim Lovell, commander of Apollo 13 and a four-time spaceflight veteran.



Lovell's life and work inspired millions. His courage under pressure helped forge our path to the Moon and beyond—a journey that continues today. https://t.co/AjT8qmxsZI pic.twitter.com/jBlxzgrmSk — NASA (@NASA) August 8, 2025 Rozwiń

