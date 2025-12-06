Problem w Czarnobylu. Powłoka ochronna "straciła swoją funkcję"

Elektrownia jądrowa w Czarnobylu na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters

MAEA powiadomiła, że przeprowadzona w zeszłym tygodniu inspekcja stalowej konstrukcji wzniesionej w 2019 r. wykazała, że na skutek uderzenia drona w lutym bieżącego roku została ona uszkodzona.

"Misja potwierdziła, że (powłoka ochronna) straciła swoją pierwotną funkcję ochronną, w tym zdolność izolacyjną, ale też uznała, że nie ma trwałego uszkodzenia struktur nośnych ani systemów monitorujących" – napisał w oświadczeniu dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi.

Grossi oświadczył, że już przeprowadzono naprawę, ale "jest niezbędny kompleksowy remont, by zapobiec dalszemu pogorszeniu się stanu (powłoki) i zapewnić długoterminowe bezpieczeństwo nuklearne".

Elektrownia jądrowa w Czarnobylu Źródło: TARASOV/PAP/EPA

Ostrzeżenie przed "wypadkiem nuklearnym"

Zespół Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej śledzi rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę krytyczną. Jak przekazano w sobotnim komunikacie "w tym miesiącu zespół przemierza Ukrainę, aby ocenić stan stacji elektroenergetycznych mających kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa jądrowego po niedawnych atakach wojskowych wymierzonych w infrastrukturę energetyczną".

MAEA poinformowała również, że rosyjskie ataki ostatniej nocy zmusiły elektrownie jądrowe w Ukrainie do ograniczenia pracy. "Rafael Grossi ponawia apel o powściągliwość w działaniach militarnych w celu uniknięcia wypadku nuklearnego" - podkreślono we wpisie na platformie X.

Widespread military activities overnight affected electricity grid and prompted Ukraine’s operating NPPs to reduce output.

Rosyjski atak na elektrownię w Czarnobylu

14 lutego ONZ podało, że według władz ukraińskich w elektrownię jądrową w Czarnobylu uderzył rosyjski dron z głowicą bojową, powodując pożar i uszkodzenie powłoki ochronnej nad reaktorem nr 4.

O zdarzeniu poinformowała wówczas także MAEA. Pracownicy agencji usłyszeli dźwięk eksplozji.

Rosja zaprzeczyła, by zaatakowała obiekt.

Jeden z największych na świecie

Zewnętrzny sarkofag nad szczątkami reaktora nr 4 w czarnobylskiej elektrowni jądrowej, w który uderzył rosyjski dron, to jedna z największych konstrukcji na świecie. Stalowa struktura ma 108 m wysokości, 165 m długości, 257 m szerokości i masę ponad 36 tys. ton. Sarkofag wygląda jak olbrzymi, przekrojony walec. Został wzniesiony w latach 2012-2019 między innymi z funduszy krajów UE i G7, a jego trwałość szacuje się na 100 lat.

Wybuch 25 kwietnia 1986 roku czwartego reaktora czarnobylskiej elektrowni jądrowej doprowadził do skażenia części terytoriów Ukrainy i Białorusi, łącznie około 100 tys. kilometrów kwadratowych powierzchni. Substancje radioaktywne dotarły też nad Skandynawię, Europę Środkową, w tym Polskę, a także na południe kontynentu - do Grecji i Włoch.

Elektrownia przestała wytwarzać energię w 2000 roku, kiedy dyżurny w Czarnobylu nacisnął przycisk wyłączający reaktor nr 3.

