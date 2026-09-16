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Po blisko czterech latach względnego spokoju w wojnie domowej Jemen znów znalazł się na krawędzi pełnoskalowego konfliktu. Rebelianci Huti w ostatnich dniach rozpoczęli błyskawiczną ofensywę przeciwko wspieranym przez Rijad siłom rządowym. Rebelianci w zaskakującym tempie zajmują kolejne terytoria nad Morzem Czerwonym, w tym wyspę dającą kontrolę nad Bab al-Mandab - drugą obok Ormuzu strategiczną cieśniną przy Arabii Saudyjskiej.

W efekcie jednocześnie paraliżowane zaczęły być już wszystkie trzy główne drogi eksportu saudyjskiej ropy naftowej. Skąd ta zaskakująca ofensywa? Jak zareaguje Rijad? Ekspert wskazuje trzy możliwe scenariusze dalszego rozwoju wydarzeń.