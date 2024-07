Jego żołnierze zmasakrowali Buczę. Do aresztu trafił za coś innego

Jak podają media, rosyjski sąd wojskowy umieścił w areszcie tymczasowym pułkownika Artioma Gorodiłowa, dowódcę 83. Brygady Powietrzno-Szturmowej. Jest oskarżony o oszustwo na dużą skalę. To jego żołnierze jako pierwsi weszli do ukraińskiej Buczy.

Masakra w Buczy

Po wejściu sił ukraińskich do podkijowskiej Buczy w kwietniu 2022 roku odkryto dowody zbrodni na masową skalę. Odnaleziono 458 ciał osób, z których 419 zginęło od broni palnej. Wysoki Komisarz ONZ do spraw Praw Człowieka udokumentował zabójstwa cywilów, w tym doraźne egzekucje, dokonane na co najmniej 73 osobach. Wiele zwłok było okaleczonych i spalonych, a kobiety, łącznie z 14-letnimi dziewczynkami, zeznały, że były gwałcone przez rosyjskich żołnierzy. Wielu Ukraińców było głodzonych i torturowanych.