Jak opisuje "Guardian", władze japońskiego miasteczka Otaru w tym tygodniu skierowały kilku ochroniarzy do pilnowania porządku przy stromej ulicy Funamizaka, na której to masowo gromadzą się turyści. Decyzja wynika z napływających od lokalnych mieszkańców skarg, że odwiedzający tłoczą się i utrudniają ruch.

Uliczka znana z filmów

- Wzdłuż tej drogi stoją domy, a ruch uliczny jest duży - zwrócił uwagę jeden z urzędników miejskich w rozmowie z dziennikiem "Mainichi Shimbun". - Turyści stojący na ulicy albo idący obok siebie często uniemożliwiają samochodom przejazd. Wpływ (ich zachowania - red.) na mieszkańców jest znaczący, a ostatni rok był szczególnie dotkliwy - dodał. Gazeta informuje, że trzech ochroniarzy pojawiło się na ulicy we wtorek i będą tam obecni codziennie w godzinach 10-16, ostrzegając turystów przed niewłaściwym zachowaniem.

Lokalni mieszkańcy przyznają, że turyści dotychczas wchodzili bez pozwolenia na prywatne posesje, by zrobić sobie zdjęcia. Co więcej, w ostatnim czasie w Otaru doszło do incydentu, w którym turystka z Chin zginęła potrącona przez pociąg. Jej mąż miał potwierdzić policji, że kobieta próbowała zrobić zdjęcie w miejscu znanym z jednego z chińskich filmów i wchodząc na tory kolejowe nie zauważyła nadjeżdżającego pociągu.