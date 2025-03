Stan papieża stabilny. Modlił się i pracował

W 22. dniu pobytu w szpitalu papież kontynuował terapię, odpoczywał, modlił się i pracował - podało w piątek watykańskie biuro prasowe. Tego dnia po raz pierwszy nie ukazał się wieczorny biuletyn medyczny, co wytłumaczono stabilizacją stanu klinicznego Franciszka.

Modlitwa i praca

Wieczorną modlitwę o jego zdrowie poprowadzi na placu Świętego Piotra prefekt Dykasterii do Spraw Duchowieństwa - kardynał Lazarus You Heung-sik z Korei Południowej.

W piątek Watykan ogłosił całą serię decyzji Franciszka dotyczących nominacji, w tym w Kościele w Tanzanii i Brazylli, a także do Papieskiej Akademii Nauk. Powołana została do niej między innymi amerykańska astronomka Maria Zuber - pierwsza kobieta stojącą na czele naukowego wydziału w Massachusetts Institute of Technology.