Izraelskie władze ostrzegają obywateli. Możliwe ataki w Europie

Tydzień wcześniej, po meczu rozgrywanym w Amsterdamie doszło do licznych ataków na izraelskich kibiców, które burmistrz Amsterdamu nazwała napaściami "antysemickich grup uderzeniowych". Świadkowie twierdzili, że składały się one z lokalnych muzułmanów. Media przekazały, że w aplikacji WhatsApp pojawiły się grupy organizujące się do "polowania na Żydów", które wspierali miejscowi muzułmańscy taksówkarze. Organizacje żydowskie zaapelowały do Ubera i podobnych usługodawców o wszczęcie śledztwa w sprawie roli, jaką mogli odegrać ich kierowcy.