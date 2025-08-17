Izrael zaatakował Jemen. Bomby spadły obok stolicy

Fragment rakiety rebeliantów Huti w pobliżu lotniska w Tel Awiwie Źródło: Reuters

Izraelski wojsko przekazało w oświadczeniu, że do ataku doszło w niedzielę rano. Jak dodało, była to odpowiedź na powtarzające się ataki Huti na Izrael, w tym wystrzeliwanie rakiet i dronów w kierunku izraelskiego terytorium.

Portal Times of Israel, powołując się na źródła w izraelskim resorcie obrony, informował wcześniej, że atak przeprowadziła izraelska marynarka wojenna.

Lokalne jemeńskie media przekazywały w niedzielę doniesienia o rozległych eksplozjach, w wyniku których doszło do przerw w pracy generatorów prądu. Huti określili atak jako zbrojną agresję.

Flaga Jemenu w stolicy tego kraju, Sanie Źródło: PAP/EPA/YAHYA ARHAB

Kolejne uderzenie w infrastrukturę

To już kolejne uderzenie w infrastrukturę kontrolowaną przez Huti. W czerwcu ostrzelano port w Al-Hudajdzie, także znajdujący się w rękach rebeliantów.

Huti, wspierani politycznie i finansowani przez Iran, atakują Izrael od wybuchu wojny w Strefie Gazy jesienią 2023 roku. Rebelianci, którzy opanowali w poprzednich latach dużą część Jemenu, deklarują, że pomagają w ten sposób palestyńskiemu Hamasowi.

Rebelianci Huti w Jemenie Źródło: PAP

