Izraelskie wojska kontynuują szeroko zakrojoną operację na Zachodnim Brzegu. Poinformowano o ciężkich walkach z palestyńskimi bojownikami w obozie dla uchodźców w Dżeninie. W nocy doszło do dwóch prób zamachów bombowych w innych częściach Zachodniego Brzegu, sprawców zastrzelono.

Krótko po tym kierowca innego samochodu z materiałami wybuchowymi próbował staranować bramę do pobliskiego żydowskiego osiedla Karmej Cur. Ochrona osady zastrzeliła terrorystę, po czym auto eksplodowało. Jeden z ochroniarzy został lekko ranny.

Wojsko przeszukało okolice miasta i zatrzymało sześciu Palestyńczyków podejrzewanych o powiązania z zamachowcami - poinformował portal Times of Israel. Na razie nie wiadomo, czy należeli do którejś z grup terrorystycznych. Hamas i Palestyński Islamski Dżihad wydały oświadczenia, w których pochwaliły ataki, ale się do nich nie przyznały.