Były szef Mossadu: należy powstrzymać prace nad reformą sądownictwa

W ostatnim czasie wielu wysoko postawionych przedstawicieli izraelskich służb specjalnych apelowało o wstrzymanie prac nad reformą, która od pół roku polaryzuje społeczeństwo. Izraelskie media podkreślają jednak, że wypowiedź Cohena, który zakończył swoją kadencję na stanowisku szefa Mossadu w 2021 roku, jest szczególnie warta odnotowania, ponieważ jest on uważany za osobę bliską Netanjahu. W przeszłości spekulowano, że premier postrzega go jako potencjalnego następcę.

Spór o reformę sądownictwa. Ostateczna debata w parlamencie

Masowe protesty w całym kraju

W sobotę wieczorem na ulice całego kraju wyszło pół miliona Izraelczyków, by w oczekiwaniu na rozstrzygające głosowanie w parlamencie zaprotestować przeciwko kontrowersyjnej reformie sądownictwa. Kumulacją sobotnich protestów było przybycie do Jerozolimy dziesiątków tysięcy demonstrantów, którzy zgromadzili się w pobliżu Knesetu.

Grupa, która na początku marszu składała się z kilkuset osób, po dotarciu do Jerozolimy, liczyła wedle szacunków policji 40 tysięcy, natomiast organizatorzy utrzymują, że było ich 90 tysięcy. Część z nich rozbiła namioty w pobliżu Knesetu i ogłosili, że będą nazywać obóz Twierdzą Demokracji i że planują pozostać tam do odwołania.

Co mówią uczestnicy protestów w Izraelu

Przed Knesetem jeden z demonstrantów, nauczyciel, który dołączył do marszu kilka kilometrów przed Jerozolimą, powiedział, że demonstracje są ważne, ale ostatecznie o wyniku sporu zadecyduje armia. Wyraził przekonanie, że jest prawdopodobne, iż koalicji uda się przeforsować część reform w najbliższych dniach, ale - jak to ujął - będzie to "początek końca Netanjahu".

Inna uczestniczka wiecu przed parlamentem, studentka z Tel Awiwu, która pomimo uporczywego upału pokonała z grupą przyjaciół z uczelni 70-kilometrowy dystans dzielącą oba miasta, powiedziała, że "dziś stawką jest przyszłość Izraela i to, czy nasz kraj nadal będzie demokratyczny, jesteśmy tu, by zaprotestować przeciwko reformie, która zmieni ustrój naszego kraju".

Przed siedzibą Knesetu można było również spotkać zwolenników zmian. Jeden z nich powiedział, że przed zeszłorocznymi wyborami parlamentarnymi w Izraelu panowała zgoda co do tego, że system sądownictwa wymaga reformy, a porażka opozycji sprawiła, że temat został upolityczniony. Na pytanie, dlaczego tak wielu rezerwistów sprzeciwia się zmianom i odmawia służby ochotniczej w wojsku, co według ekspertów stanowi zagrożenie dla obronności kraju odpowiedział, że ostatecznie, bez względu na to, jaka decyzja w najbliższych dniach zostanie podjęta, wszyscy żołnierze to patrioci kochający Izrael, a spór o reformę nie będzie miał wpływu na bezpieczeństwo kraju.