Lider opozycji krytykuje Netanjahu. "Nie jest ofiarą, ale mazgajem i tchórzem"

Lider izraelskiej opozycyjnej partii Jest Przyszłość Jair Lapid krytykuje premiera Benjamina Netanjahu za to, że skarży się na kierowane wobec siebie pogróżki, ale nie reaguje na te atakujące innych. - To nawoływanie do przemocy i jej normalizacja - zareagowała partia Netanjahu.

Lapid: Netanjahu nie jest ofiarą, ale mazgajem i tchórzem

- Lapid i jego towarzysze nie chcą potępić pogróżek i wezwań do zabójstwa premiera i członków jego rodziny. Milczenie Lapida normalizuje przemoc i zbliża nas do kolejnego morderstwa politycznego. To nawoływanie do przemocy i jej normalizacja - skomentował rzecznik Likudu, partii Netanjahu, która wraz z koalicjantami tworzy najbardziej religijny i nacjonalistyczny gabinet w historii Izraela.