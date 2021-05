Po ponad dekadzie może odsunąć od władzy Netanjahu. Jair Lapid z misją utworzenia rządu

57-letni Jair Lapid otrzymał misję utworzenia rządu po tym, gdy nie udało się to obecnemu premierowi Benjaminowi Netanjahu, którego partia Likud wygrała 23 marca wybory parlamentarne, ale nie uzyskała większości zdolnej do samodzielnego rządzenia. 28-dniowy okres na sformowanie rządu upłynął o północy z wtorku na środę.

"Rząd jedności narodowej" Lapida

Jak pisze agencja AFP, celem szefa centrowego Jesz Atid jest utworzenie "rządu jedności narodowej", skupiającego prawicę, centrum i lewicę oraz odsunięcie od władzy Netanjahu. Eksperci w Izraelu zaznaczają, że w przypadku powodzenia misji Lapida partia Likud może zostać zepchnięta do opozycji, co zdarzyłoby się po raz pierwszy od 12 lat.

W swoim oświadczeniu Lapid zapowiedział, że podejmie kroki w celu utworzenia szerokiego rządu jedności "tak szybko, jak to możliwe, abyśmy mogli zabrać się do pracy dla ludu Izraela". "Potrzebujemy rządu, który będzie odzwierciedlał fakt, że się nie nienawidzimy. Rządu, w którym lewica, prawica i centrum będą współpracować, aby stawić czoła wyzwaniom gospodarczym i dotyczącym bezpieczeństwa. Rządu, który pokaże, że różnice są źródłem siły, a nie słabości" - oświadczył Lapid.

Prezydent oddala wizję kolejnych wyrobów

Podczas środowych konsultacji w Knesecie 52-osobowy blok popierający Netanjahu zwrócił się do Riwlina, aby nie wyznaczał kandydata, a zamiast tego zwrócił się do parlamentu o wybranie premiera. W swoim oświadczeniu partia Likud oznajmiła, że takie posunięcie "zapobiegnie kolejnemu okresowi niepewności w państwie Izrael".

Prezydent odrzucił jednak tę propozycję, mówiąc, że "doprowadzi nas to do piątych wyborów bez wyczerpania wszystkich opcji utworzenia rządu". Riwlin może zwrócić się do Knesetu o wyznaczenie własnego kandydata na premiera, jeśli Lapidowi nie uda się sformować rządu. W takim przypadku parlament miałby na to 21 dni.