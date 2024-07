Generałowie nie chcą "wiecznej wojny"

Dowodzący izraelską armią generałowie popierają zawieszenie broni w Strefie Gazy, nawet jeżeli oznaczałoby to, że Hamas utrzyma władzę - pisze "New York Times", opierając się na źródłach w wojsku. Z kolei niemiecki dziennik "Bild" donosi, że zachodni dyplomaci oczekują, że w trzecim lub czwartym tygodniu lipca Izrael rozpocznie ofensywę lądową na kontrolowany przez Hezbollah południowy Liban.

Izraelscy generałowie uważają, że zawieszenie broni to najlepszy sposób na uwolnienie przetrzymywanych przez Hamas izraelskich zakładników, a ponadto pozwoliłoby wojsku przygotować się do możliwej wojny z libańskim Hezbollahem - zaznacza "New York Times", opierając się na rozmowach z ośmioma anonimowymi byłymi i obecnymi dowódcami izraelskimi.