"Opóźnienie uwolnienia". Izrael: Hamas narusza porozumienie   

W komunikacie, przytaczanym przez portal Times of Israel, kancelaria premiera Izraela odniosła się między innymi do propagandowych "uroczystości" organizowanych przez Hamas przy okazji uwalniania zakładników.

Co dalej z zawieszeniem broni?

Times of Israel ocenia, że decyzja ogłoszona przez biuro Netanjahu może doprowadzić do wycofania się z umowy o zawieszeniu broni, w ramach której Hamas wypuścił już 25 żywych zakładników i przekazał Izraelowi ciała czworga innych. W Strefie Gazy wciąż przetrzymywane są 63 osoby, w tym co najmniej 20 żywych – zaznaczył portal.