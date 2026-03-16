Netanjahu nadaje z kawiarni. Zdementował pogłoski o swojej śmierci

Benjamin Netanjahu zapowiada kontynuację ataków na Iran Źródło: Reuters

- W sieci mówi się, że pan nie żyje - tak zaczyna się nagranie opublikowane przez premiera Izraela Benjamin Netanjahu na platformie X. Na filmie uśmiechnięty Netanjahu zamawia kawę z mlekiem. - Oddałbym życie za kawę, tak jak oddałbym życie za mój naród - mówi.

— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 15, 2026

- Chcesz policzyć, ile mam palców? - dodaje, pokazując obie dłonie i nawiązując do spekulacji, związanych z nagraniem jego wystąpienia telewizyjnego zamieszczonego na X w czwartek. Niektórzy twierdzili, że widzą sześć palców i sugerowali, że materiał ten został wygenerowany przez sztuczną inteligencję.

Apel do mieszkańców Izraela

Premier zwrócił się do mieszkańców Izraela, który jest ostrzeliwany przez Iran w odwecie za rozpoczętą przez Waszyngton i Izrael wojnę przeciwko temu krajowi. - Bądźcie czujni i przestrzegajcie instrukcji obrony cywilnej. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby ułatwić wam życie, jak tylko będzie to możliwe - powiedział Netanjahu.

Dodał, że siły izraelskie nadal atakują Iran i libański Hezbollah. Ostatni ze wspomnianych wciągnął Liban w wojnę z Izraelem 2 marca, gdy proirańskie ugrupowanie rozpoczęło ostrzał Izraela w odwecie za zabicie najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneiego w amerykańsko-izraelskim uderzeniu pierwszego dnia wojny.

Od początku wojny na Bliskim Wschodzie 28 lutego szef izraelskiego rządu odwiedził co najmniej kilka lokalizacji zaatakowanych przez Teheran: szpital, port i bazy wojskowe - podała w niedzielę agencja Reutera. Dostęp mediów do tych miejsc był jednak bardzo ograniczony lub wręcz niemożliwy - dodała.

