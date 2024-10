Atak na dworcu autobusowym w Izraelu. Jedna osoba nie żyje, są ranni

Jedna osoba zginęła, a 10 zostało rannych w ataku terrorystycznym w mieście Beer Szewa na południu kraju - przekazała izraelska policja. Doszło do niego na lokalnym dworcu autobusowym. Dodano, że strzelający do ludzi napastnik został zlikwidowany.

Służby medyczne podały, że łącznie udzielono pomocy kilkunastu osobom po ataku, do którego doszło na centralnym dworcu autobusowym w Beer Szewie. Nie udało się uratować 25-letniej kobiety, która zmarła w wyniku odniesionych obrażeń - przekazał portal Times of Israel. Ranni zabrani do szpitala Soroka to kobieta w wieku 20 lat oraz czterech mężczyzn w wieku około 20 lat z ranami postrzałowymi. Kolejnych pięć osób znajduje się w dobrym stanie po uderzeniu odłamkami szkła lub innymi przedmiotami. Trzy kolejne osoby są pod opieką lekarską z powodu ostrego stresu.