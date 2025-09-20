Ewakuacja na lotnisku w Dublinie

Jak poinformowało lotnisko w Dublinie w komunikacie, w związku z ewakuacją pasażerów z Terminala 2 loty mogą być "tymczasowo utrudnione".
Lotnisko nie poinformowało, z jakich powodów przeprowadzono ewakuację. "Bezpieczeństwo pasażerów i personelu pozostaje naszym najwyższym priorytetem" - przekazano.
Dziennik "Irish Examiner" przekazał, że na miejscu jest policja. Stacja Sky News przekazała, że na razie nie ma żadnych przesłanek wskazujących na to, że ewakuacja ma związek z cyberatakiem, który spowodował zakłócenia na kilku europejskich lotniskach.
W sobotę cyberatak zakłócił działalność kilku ważnych europejskich portów lotniczych - w tym londyńskiego Heathrow, Brukseli i Berlina. Operatorzy informują o opóźnieniach i odwołanych lotach.
Autorka/Autor: kkop/kab
Źródło: Sky News
Źródło zdjęcia głównego: Zbigniew Tomala