Ewakuacja na lotnisku w Dublinie Źródło: Zbigniew Tomala

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak poinformowało lotnisko w Dublinie w komunikacie, w związku z ewakuacją pasażerów z Terminala 2 loty mogą być "tymczasowo utrudnione".

Ewakuacja na lotnisku w Dublinie Źródło: Zbigniew Tomala

Lotnisko nie poinformowało, z jakich powodów przeprowadzono ewakuację. "Bezpieczeństwo pasażerów i personelu pozostaje naszym najwyższym priorytetem" - przekazano.

(1/2) Terminal 2 at Dublin Airport has been evacuated this morning as a safety precaution. Passenger and staff safety is our top priority. Anyone at the airport should follow staff to assembly points. Flight operations may be temporarily impacted. pic.twitter.com/nuMoc7OeCZ — Dublin Airport (@DublinAirport) September 20, 2025 Rozwiń

Dziennik "Irish Examiner" przekazał, że na miejscu jest policja. Stacja Sky News przekazała, że na razie nie ma żadnych przesłanek wskazujących na to, że ewakuacja ma związek z cyberatakiem, który spowodował zakłócenia na kilku europejskich lotniskach.

W sobotę cyberatak zakłócił działalność kilku ważnych europejskich portów lotniczych - w tym londyńskiego Heathrow, Brukseli i Berlina. Operatorzy informują o opóźnieniach i odwołanych lotach.

OGLĄDAJ: TVN24 HD