Irańskie media: nie żyje żona ajatollaha

USA i Izrael rozpoczęły w sobotę ataki na Iran, zapowiadając, że będą one kontynuowane w nadchodzących dniach. W odpowiedzi Iran rozpoczął ataki na Izrael i inne państwa Bliskiego Wschodu, szczególnie na rozlokowane tam amerykańskie bazy.
Iran potwierdził w niedzielę śmierć przywódcy Alego Chameneiego oraz innych wysoko postawionych urzędników. W poniedziałek z kolei irańskie media podały informację o śmierci Mansure Chożaste, żony ajatollaha. Według komunikatu zmarła na skutek doznanych w ataku obrażeń.
Irańskie media informowały, że Chamenei zginął w sobotę rano w swoim biurze. Stacja CNN podała w niedzielę, że zanim doszło do ataku, w którym zginął ajatollah, USA i Izrael od miesięcy obserwowały irańskiego przywódcę, śledząc niemal każdy jego ruch. W sobotni poranek Chamenei "stracił czujność", co uznano za okazję "zbyt dobrą, aby ją przepuścić".
Opracowała Justyna Sochacka /lulu
Źródło: Reuters, PAP
Źródło zdjęcia głównego: Reuters