Iran negocjuje z USA. Trump mówi, na co zgodził się Teheran

Trzy wysokie rangą libańskie źródła zajmujące się bezpieczeństwem podały, że we wtorek budynek w Sahel Alma w Libanie (w pobliżu Bejrutu) uległ uszkodzeniu po tym, jak po raz pierwszy w libańskiej przestrzeni powietrznej przechwycono irański pocisk. Dwa z tych źródeł przekazały, że za przechwycenie odpowiadał zagraniczny okręt wojenny.

Libańska agencja informacyjna podała, że po przechwyceniu pocisku odłamki spadły na szereg miejscowości na północ od Bejrutu, powodując u części mieszkańców niewielkie obrażenia.

Władze libańskie poinformowały, że fragmenty przechwyconej irańskiej rakiety spadły w okolicy Haret Sakher

Nie było wcześniej doniesień o takich incydentach. Liban jest za to regularnie atakowany przez Izrael, który walczy tam ze wspieranym przez Teheran Hezbollahem. Wspomniany rejon nie był jednak dotąd dotknięty skutkami konfliktu.

Zniszczenia w okolicy Bejrutu

Liban wydala irańskiego dyplomatę

Rząd w Bejrucie zabronił Hezbollahowi działań zbrojnych, ale nie jest w stanie go rozbroić, czego żąda Izrael.

We wtorek libańskie MSZ cofnęło zatwierdzenie akredytacji ambasadora Iranu, zarzucając mu ingerowanie w sprawy wewnętrzne państwa.

Hezbollah potępił w oświadczeniu wydalenie irańskiego dyplomaty. Nazwał je "grzechem narodowym i strategicznym", podważającym suwerenność i jedność narodową. Finansowana przez Iran organizacja zażądała również, by libański MSZ natychmiast wycofał się z tej decyzji - poinformował portal Naharnet.

Izrael i USA od 28 lutego prowadzą naloty na Iran, który w odpowiedzi atakuje Izrael i państwa Zatoki Perskiej, uderzając w znajdujące się tam amerykańskie bazy, ale i cele cywilne.

Opracował Adam Styczek /lulu