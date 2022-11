MAEA: Iran posiada zapasy wzbogaconego uranu wystarczające do wyprodukowania bomby atomowej. Władze zgodziły się na wizytę ekspertów agencji

"Agencja ( MAEA ) ponownie poinformowała Iran , że oczekuje, iż podczas tego spotkania zacznie otrzymywać wiarygodne wyjaśnienia tych kwestii, włącznie z dostępem do lokalizacji i materiału, jak również (otrzyma) właściwe próbki" - głosi jeden z raportów, do którego dotarła agencja.

Uranu wystarczy na wyprodukowanie bomby atomowej

W drugim raporcie, również wydanym w czwartek, MAEA poinformowała, że irańskie zapasy uranu wzbogaconego do 60 proc. wzrosły do ponad 62 kg. Jeżeli materiał zostanie poddany dalszej rafinacji, to jest go wystarczająco dużo, by wyprodukować jedną bombę atomową.