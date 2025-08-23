Teheran dostał ultimatum. Jest decyzja o wznowieniu negocjacji

Irański program atomowy (wideo archiwalne) Źródło: Reuters Archiwum

Zamiar wznowienia negocjacji ogłosiło w piątek ministerstwo spraw zagranicznych Iranu. Nie wskazano jeszcze na lokalizację spotkania.

Decyzję MSZ w Teheranie ogłosiło po piątkowej rozmowie telefonicznej szefów dyplomacji Francji - Jean-Noela Barrota, Wielkiej Brytanii - Davida Lammy'ego, Niemiec - Johanna Wadephula i wysokiej przedstawicielki Unii Europejskiej do spraw polityki zagranicznej Kai Kallas wraz z ich irańskim odpowiednikiem Abbasem Aragczim.

Decyzja pod presją

Rozmowa odbyła się w kontekście groźby, że Francja, Niemcy i Wielka Brytania przywrócą sankcje międzynarodowe na Iran, jeśli Teheran nie będzie chciał osiągnąć rozwiązania dyplomatycznego przed końcem sierpnia lub nie skorzysta z możliwości przedłużenia rozmów.

Francja, Niemcy i Wielka Brytania są sygnatariuszami tzw. Wspólnego Kompleksowego Planu Działania (JCPOA), który miał ograniczyć irański program wzbogacania uranu w zamian za zniesienie części międzynarodowych sankcji. Porozumienie podpisano również z udziałem Rosji, Chin i Stanów Zjednoczonych. USA wycofały się jednak z układu w 2018 r., za pierwszej prezydentury Donalda Trumpa.

Z powodu tej decyzji Waszyngton nie może samodzielnie uruchomić tzw. mechanizmu "snapback", czyli przywrócenia sankcji w przypadku stwierdzenia naruszeń umowy przez Iran. Mechanizm ten jest jednak nadal dostępny dla pozostałych stron JCPOA, a jego zastosowanie pozostaje możliwe do 18 października – daty formalnego wygaśnięcia kluczowych postanowień porozumienia.

Przekroczone limity

Tymczasem według Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Iran znacząco przekroczył limity określone w umowie. Z raportu agencji z jesieni 2024 roku wynika, że kraj ten zwiększył zapasy wzbogaconego uranu, w tym materiału o czystości 60 proc. - bliskiej poziomowi 90 procent, potrzebnemu do produkcji broni jądrowej.

Po czerwcowych atakach Izraela na irańskie instalacje nuklearne i wojskowe oraz uderzeniach USA na trzy obiekty irańskiego programu jądrowego Iran zawiesił współpracę z MAEA i wydalił jej inspektorów.

Szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi oświadczył w lipcu, że Teheran jest gotów wznowić negocjacje nuklearne ze Stanami Zjednoczonymi, jeśli otrzyma gwarancje bezpieczeństwa i zapewnienie, że nie dojdzie do kolejnych ataków na jego infrastrukturę.

