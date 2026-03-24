Iran negocjuje z USA. Trump mówi, na co zgodził się Teheran

Donald Trump: oni bardzo mocno chcą się dogadać

Prezydent USA Donald Trump poinformował we wtorek w Gabinecie Owalnym, że wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio i inni prowadzą negocjacje z Iranem oraz wyraził przy tym optymizm, co do możliwości osiągnięcia porozumienia.

- Chcieliby [Iran -red.] zawrzeć umowę. Kto by nie chciał? Ich marynarka wojenna zniknęła, ich siły powietrzne zniknęły, ich komunikacja nie działa, to jest największy problem - mówił dziennikarzom.

Trump podkreślił jednoznacznie, że Iran nie może mieć broni jądrowej. - Powiedziałem: cóż, po pierwsze, po drugie i po trzecie nie mogą mieć broni jądrowej i nie będą mieli broni jądrowej (...). Nie chcę niczego z góry mówić, ale zgodzili się, że nigdy nie będą mieli broni jądrowej - przekazał.

