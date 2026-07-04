Świat Miliony ludzi na pogrzebie Alego Chameneiego Oprac. Justyna Sochacka |

Uroczystości pogrzebowe Alego Chameneiego w Teheranie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: BEDIN TAHERKENAREH/EPA/PAP

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Trumna z ciałem Alego Chameneiego została wystawiona w Wielkim Meczecie Imama Chomeiniego. Obok niej spoczywają szczątki krewnych ajatollaha, którzy zginęli wraz z nim w pierwszym dniu amerykańsko-izraelskich nalotów: jednej z córek, zięcia, synowej i trzyletniej wnuczki.

W piątek hołd oddali mu przedstawiciele władz Iranu, na czele z prezydentem Masudem Pezeszkianem i przewodniczącym parlamentu Mohammadem Bagherem Ghalibafem, a także członkowie około 30 delegacji zagranicznych.

Trumny z ciałem Chameneiego i jego bliskich zostały wystawione w Wielkim Meczecie Imama Chomeiniego w Teheranie Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Publiczna część uroczystości pogrzebowych w Iranie

W sobotę rano rozpoczęła się publiczna część uroczystości, w trakcie której mogą go pożegnać zwykli mieszkańcy kraju.

Przed Wielkim Meczetem zgromadziły się tłumy Irańczyków.

Tłumy Irańczyków żegnają Alego Chameneiego Źródło zdjęcia: BEDIN TAHERKENAREH/EPA/PAP

Trumna z ciałem Chameneiego pozostanie w Wielkim Meczecie do poniedziałkowego poranka. Wtedy przez Teheran przejdzie procesja pogrzebowa z trumną byłego najwyższego przywódcy.

Uroczystości pogrzebowe ajatollaha Alego Chameneiego Uroczystości pogrzebowe ajatollaha Alego Chameneiego Źródło zdjęcia: BEDIN TAHERKENAREH/EPA/PAP Uroczystości pogrzebowe ajatollaha Alego Chameneiego Źródło zdjęcia: BEDIN TAHERKENAREH/EPA/PAP Uroczystości pogrzebowe ajatollaha Alego Chameneiego Źródło zdjęcia: BEDIN TAHERKENAREH/EPA/PAP Uroczystości pogrzebowe ajatollaha Alego Chameneiego Źródło zdjęcia: BEDIN TAHERKENAREH/EPA/PAP Uroczystości pogrzebowe ajatollaha Alego Chameneiego Źródło zdjęcia: BEDIN TAHERKENAREH/EPA/PAP Uroczystości pogrzebowe ajatollaha Alego Chameneiego Źródło zdjęcia: BEDIN TAHERKENAREH/EPA/PAP Uroczystości pogrzebowe ajatollaha Alego Chameneiego Źródło zdjęcia: BEDIN TAHERKENAREH/EPA/PAP Uroczystości pogrzebowe ajatollaha Alego Chameneiego Źródło zdjęcia: BEDIN TAHERKENAREH/EPA/PAP Uroczystości pogrzebowe ajatollaha Alego Chameneiego Źródło zdjęcia: BEDIN TAHERKENAREH/EPA/PAP Uroczystości pogrzebowe ajatollaha Alego Chameneiego Źródło zdjęcia: BEDIN TAHERKENAREH/EPA/PAP Uroczystości pogrzebowe ajatollaha Alego Chameneiego Źródło zdjęcia: BEDIN TAHERKENAREH/EPA/PAP

We wtorek uroczystości pogrzebowe będą kontynuowane w świętym mieście Kom, około 140 kilometrów na południe od stolicy kraju, zaś w środę trumna z ciałem Chameneiego zostanie przewieziona do irackich miast Nadżaf i Karbala, dwóch najważniejszych miejsc kultu szyitów, gdzie również zostanie wystawiona dla wiernych.

Chamenei zostanie pochowany w czwartek w Meszhedzie, świętym dla szyitów mieście w północno-wschodnim Iranie, z którego pochodził.

Oczekuje się, że w trakcie zaplanowanych na sześć dni uroczystości Chameneiego pożegna nawet kilkanaście milionów osób.

Uroczystości pogrzebowe ajatollaha Alego Chameneiego w Teheranie Źródło zdjęcia: BEDIN TAHERKENAREH/EPA/PAP

Udział w uroczystościach Modżtaby Chameneiego pod znakiem zapytania

Nie wiadomo, czy w uroczystościach weźmie udział nowy najwyższy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei, który objął urząd po śmierci ojca na początku marca. Modżtaba Chamenei został ranny w atakach, w których zginął Ali Chamenei, i od tego czasu nie pojawił się publicznie. Komunikuje się jedynie za pośrednictwem przypisywanych mu oświadczeń. Przyczyny jego nieobecności nie są oficjalnie znane. Według pojawiających się spekulacji może obawiać się kolejnego zamachu lub wciąż dochodzić do zdrowia.

Ali Chamenei był najdłużej urzędującym najwyższym przywódcą od czasu powstania Islamskiej Republiki Iranu w 1979 roku. Został zabity w wieku 86 lat.