Świat

Trump: Iran uszanował moją prośbę. Doceniam

Donald Trump, 11 kwietnia 2026
Lot J.D. Vance'a do Pakistanu "wstrzymany, ale nie odwołany". Relacja Marcina Wrony
Źródło: TVN24
Donald Trump przekazał, że Iran uszanował jego prośbę dotyczącą zaniechania egzekucji ośmiu kobiet. Ich sytuacja pozostaje jednak niepotwierdzona. Trump, irański reżim i obrońcy praw człowieka przedstawiają inne wersje.

"Bardzo dobre wiadomości! Właśnie zostałem poinformowany, że osiem uczestniczek protestów, które miały być poddane egzekucji dzisiaj w nocy w Iranie, nie zostanie zabitych" - napisał Trump w swoim serwisie Truth Social.

Post Donalda Trumpa na Truth Social
Post Donalda Trumpa na Truth Social
Źródło: Truth Social

Jak stwierdził, cztery kobiety zostaną wypuszczone na wolność natychmiast, a kolejne cztery mają być skazane na miesiąc więzienia.

"Bardzo doceniam, że Iran i jego liderzy uszanowali moją prośbę jako prezydenta USA i odstąpili od zaplanowanej egzekucji. Dziękuję za uwagę" - dodał.

Sprzeczne wersje wydarzeń

Dzień wcześniej, we wtorek Trump zamieścił wpis, w którym zaapelował do Iranu o uwolnienie kobiet.

Post na Truth Social Donalda Trumpa
Post na Truth Social Donalda Trumpa
Źródło: Truth Social

"Do irańskich przywódców, którzy wkrótce będą prowadzić negocjacje z moimi przedstawicielami: byłbym bardzo wdzięczny za uwolnienie tych kobiet. Jestem pewien, że uszanują ten fakt, jeśli to zrobicie. Proszę, nie krzywdźcie ich! To byłby wspaniały początek naszych negocjacji!!!" - napisał Trump jeszcze przed ogłoszeniem przedłużenia zawieszenia broni.

Reżim zaprzecza, by planował egzekucję

Jak zaznaczyła stacja CNN, irańskie władze zaprzeczały, jakoby były gotowe do przeprowadzenia egzekucji jakichkolwiek kobiet. Przedstawiciele sądownictwa przekazali, że niektóre kobiety zostały już zwolnione i żadnej z nich nie grozi kara śmierci.

Serwis CNN napisał, że Trump już wcześniej powoływał się na rzekome wyroki śmierci wydane w Iranie, które później zostały zakwestionowane lub niepotwierdzone.

Organizacja Iran Human Rights z siedzibą w Oslo poinformowała, że dwie z ośmiu kobiet, do których odniósł się Trump, zostały zwolnione pod koniec marca za kaucją - napisała agencja AP. Według obrońców praw człowieka co najmniej dwóm kobietom, które są za kratami, postawiono zarzuty, za które grozi kara śmierci.

Trump zdecydował w sprawie zawieszenia broni
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump zdecydował w sprawie zawieszenia broni

W środę Trump ogłosił, że przedłuża zawieszenie broni z Iranem "do czasu zakończenia negocjacji". Zapowiedział jednak utrzymanie blokady irańskich portów.

OGLĄDAJ: "Trump wykazuje pewną słabość, którą Irańczycy będą chcieli wykorzystać"
"Trump wykazuje pewną słabość, którą Irańczycy będą chcieli wykorzystać"

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Kevin Lamarque / Reuters / Forum

Donald TrumpIrankara śmierci
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Czytaj także:
Scott Bessent (z prawej) i Donald Trump
Dlaczego USA zmieniły zdanie w sprawie Rosji? Doradca Trumpa tłumaczy
BIZNES
Załoga LPR oślepiona laserem
Zielone światło w kokpicie. "Ktoś celowo próbował oślepić laserem załogę"
WARSZAWA
imageTitle
Barcelona szuka ważnych punktów w walce o mistrzostwo
RELACJA
Kropka nad i
Dlaczego nie uregulowali kryptowalut? Poseł PiS: wtedy nie było unijnej dyrektywy
kryptowaluty shutterstock_2493376107
Zondacrypto a skala strat. "Może to być dwa, trzy razy więcej"
BIZNES
Sędziowie wchodzą do TK
Ta sytuacja "urąga godności państwa"
FAKTY PO FAKTACH
Łososie atlantyckie (Salmo salar)
Zbadali, jak woda zanieczyszczona tym narkotykiem zmienia łososie
METEO
Błąd obsługi na Lotnisku Chopina (zdj. ilustracyjne)
Ceny paliwa szybują. Linie odwołują loty
BIZNES
Donald Tusk
Arłukowicz o urodzinowym nagraniu: to cały Donald Tusk
FAKTY PO FAKTACH
Sponsor generalny PKOl-u - logo na siedzibie Centrum Olimpijskiego w Warszawie
"Sportowcy są ofiarami tej sytuacji. To bulwersujące"
EUROSPORT
imageTitle
Obrończynie tytułu coraz bliżej celu. Potrzebują jednej wygranej
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
Ukraina chce rozmawiać z Rosją. "Jesteśmy gotowi na każdy format"
Świat
Miś Uszatek wrócił do Łodzi
Miś Uszatek i Colargol dowodami w śledztwie
Łódź
Silny wiatr w nocy
Nocą może silnie powiać, w dzień do 17 stopni
METEO
Pożar hali z makulaturą w Gdyni
Strażacy walczą z pożarem hali. "Akcja potrwa wiele godzin"
Trójmiasto
Waldemar Żurek
"Nie zostawimy pokrzywdzonych samym sobie"
BIZNES
imageTitle
Fręch się doczekała. Poznała rywalkę w Madrycie
EUROSPORT
Podatki
Z jakich ulg możemy skorzystać, rozliczając PIT
BIZNES
imageTitle
Chelsea bezlitosna dla kolejnego menedżera
EUROSPORT
Protest przedsiębiorców z Rybitw przed Urzędem Miasta Krakowa
"To zagraża naszej egzystencji". Przedsiębiorcy nie chcą "Manhattanu w Krakowie"
Kraków
Anicet Girardin
Kolejny francuski żołnierz UNIFIL nie żyje
Świat
imageTitle
Jak odwołać Piesiewicza? To trudniejsze, niż się wydaje
EUROSPORT
Ewakuacja stacji metra Pole Mokotowskie, Warszawa
Trzy stacje metra zostały zamknięte
WARSZAWA
Badanie techniczne ma być fotografowane
Zmiany w badaniach technicznych. Bruksela ma zaostrzyć przepisy
BIZNES
imageTitle
Półmetrowy fragment toru w nodze 18-latka
EUROSPORT
Siedziba Trybunału Konstytucyjnego
Sędziowie TK niedopuszczeni do pracy. Jest ruch prokuratury
Partia Tisza, Petera Magyara, wygrała wybory na Węgrzech
Ujawnią tajne archiwa. To "zadanie numer jeden"
Świat
imageTitle
Efektowna wygrana Huberta Hurkacza w Madrycie
EUROSPORT
Mateusz Morawiecki w czasie konwencji PiS
"Wykorzystał antyefekt Czarnka". Oczekuje dużo więcej
Sebastian Zakrzewski
Niepełnosprawny nestor kea o imieniu Bruce
Stracił część dzioba, został samcem alfa
METEO

