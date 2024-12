Chcą zaostrzyć przepisy dotyczące ubioru. Prezydent jest przeciw

Irańscy parlamentarzyści chcą jeszcze surowszego prawa w kwestii ubioru. W niedzielę przyjęli regulacje mające zaostrzyć kary za nieodpowiedni strój, m.in. za nienoszenie hidżabu. Ustawa została już zatwierdzona przez Radę Strażników Iranu badającą zgodność z konstytucją i islamskim prawem. By weszła w życie, musi zostać jeszcze podpisana przez prezydenta. Masud Pezeszkian jej jednak nie popiera. "Nie powinniśmy robić niczego, co zakłóciłoby harmonię i konsensus społeczny. Musimy rozmawiać i współdziałać w tej sprawie" - napisał w poniedziałek na X (dawniej Twitter - red.). Udzielając wywiadu dla telewizji państwowej, prezydent Pezeszkian dodał, że w jego ocenie "jest zbyt wiele pytań" dotyczących wdrożenia ustawy. - Nie możemy podejmować działań, które wywołają niezadowolenie - stwierdził, dodając, że prowadzi z innymi organami władzy konsultacje w sprawie nowych przepisów.

Propozycja zaostrzenia przepisów w sprawie ubioru w Iranie

Tym, co wzbudza szczególne obawy, są przewidziane w treści przepisów wysokie kary grzywny. Za nieprzestrzeganie regulacji mogłaby też grozić kara więzienia. W myśl ustawy karze podlegać miałyby nie tylko nieodpowiednio ubrane osoby, lecz także ci, którzy zauważą niestosowny stój u innych i nie zgłoszą tego faktu władzom.

Presja na prezydenta ze strony osób, które nalegają, by sprzeciwił się naciskom skrajnie radykalnych frakcji, jest ogromna - ocenia Iran International. Portal przypomina, że jeszcze w trakcie kampanii Pezeszkian obiecał zatrzymać patrole nadzorujące odpowiedniość ubioru. Obecnie jego zwolennicy domagają się spełnienia tej obietnicy - dodaje.

CNN zauważa z kolei, że możliwości prezydenta są ograniczone. Nie ma on realnego prawa weta i jest zobowiązany do zatwierdzania wszystkich decyzji parlamentu - wskazuje stacja. Zaznacza jednak, że Pezeszkian może próbować zyskać poparcie wśród obywateli, opóźniając złożenie podpisu. Jeśli to mu się nie uda, ustawa wejdzie w życie już 13 grudnia.