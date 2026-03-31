Amerykańska dziennikarka Shelly Kittleson porwana w stolicy Iraku

Czarny dym nad ambasadą USA w Bagdadzie. Budynek został uszkodzony w ataku rakietowym (14.03.2026) Źródło: Reuters/social media

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W Bagdadzie nieznani sprawcy porwali dziennikarkę Shelly Kittleson, obywatelkę USA - poinformowała we wtorek agencja Reuters, powołując się na resort spraw wewnętrznych Iraku i źródła policyjne. MSW poinformowało, że w związku z porwaniem zatrzymano jedną osobę. Trwają działania mające doprowadzić do uwolnienia kobiety.

Shelly Kittleson porwana w Iraku

Uprowadzona dziennikarka współpracuje między innymi z Politico, BBC i magazynem "Foreign Policy". Pisze o Bliskim Wschodzie.

Shelly Kittleson Źródło: SHELLY KITTLESON/Instagram

Źródła policyjne poinformowały o pościgu za samochodem, do którego kobieta została siłą zabrana przez czterech mężczyzn w cywilnych ubraniach. Do incydentu miało dojść we wschodniej części Bagdadu.

"Mogę potwierdzić, że moja przyjaciółka Shelly Kittleson została uprowadzona i mogła zostać wzięta za zakładniczkę w Bagdadzie przez Kataib Hezbollah. Nie wiadomo, gdzie jest, ani w jakim jest stanie. Jestem jej wyznaczoną osobą kontaktową w USA" - napisał w mediach społecznościowych analityk CNN i ośrodka Atlantic Council Alex Plitsas.

Kataib Hezbollah to proirańska grupa paramilitarna w Iraku.

Departament Stanu USA na razie nie komentował sprawy.