BBC podaje liczbę zabitych rosyjskich żołnierzy w Ukrainie

Ochotnicy i wagnerowcy

BBC poinformowała jednocześnie, że rośnie liczba zabitych żołnierzy, którzy wyruszyli na wojnę jako ochotnicy, po zaledwie kilkudniowym przeszkoleniu. Pod koniec czerwca dziennikarzom sekcji udało się potwierdzić nazwiska 191 ofiar. Co tydzień pojawiają się doniesienia o śmierci kolejnych 30-40 ochotników. To właśnie oddziały ochotników, wraz z najemnikami Grupy Wagnera (prywatnej firmy wojskowej w Rosji - red.) są obecnie głównymi rosyjskimi siłami szturmowymi na froncie - podała BBC, powołując się na źródła w strukturach wojskowych.

"Ponad 40 procent zabitych ochotników to mężczyźni powyżej 45 roku życia. To znacząco różni się od strat wśród pozostałych kategorii wojska rosyjskiego, gdzie 47 procent ustalonych strat dotyczy osób w wieku od 18 do 26 lat" - podała BBC.

Straty w lotnictwie

"Według brytyjskiego wywiadu, w ciągu czterech miesięcy inwazji rosyjskie lotnictwo wykazało wyniki poniżej oczekiwań, które im postawiono. Niekonsekwencja i niestabilność działań lotnictwa to jedna z ważnych przyczyn niepowodzeń rosyjskich sił zbrojnych w pierwszej fazie konfliktu" - podkreśliła BBC, podając, że co najmniej pięciu zabitych pilotów to oficerowie w wieku powyżej 45 lat (w tym 63-letni emerytowany generał Kanamat Botaszew), co może świadczyć o braku wykwalifikowanych lotników w rosyjskim lotnictwie wojskowym.