Wykopał diament wart prawie 400 tysięcy złotych. "Zobaczyłem coś, co przypominało kawałek szkła"

Los Raju Gounda odmienił się dokładnie w środę 24 lipca, gdy znalazł w jednej z dziur w ziemi, służących za prowizoryczne odkrywki na polach w Panna w stanie Madhya Pradesh ponad 19-karatowy diament. Szacuje się, że na państwowej aukcji zostanie wyceniony on na ok. 8 mln rupli, czyli w przybliżeniu 375 tysięcy złotych.

Raju Gound powiedział mediom, że dzierżawił odkrywkę w Panna od ponad dekady, mając nadzieję na znalezienie diamentów. BBC pisze, że okolica słynie ze złóż diamentów, a ludzie często dzierżawią tam od państwowej Federalnej Narodowej Korporacji Rozwoju Złóż Mineralnych tanie, płytkie odkrywki, by poszukiwać tych cennych kamieni. Wszystkie znaleziska przekazywane są do państwowego biura ds. diamentów, które następnie dokonuje ich wyceny. Anupam Singh, urzędnik biura, powiedział BBC, że wiele osób znajduje małe diamenty, jednak znalezisko ze środy wyróżnia się ze względu na swój rozmiar.

Znalazł diament - co zrobi z pieniędzmi?

Raju Gound opowiedział dziennikarzom w jaki sposób dokonał odkrycia. - Przesiewałem kamienie i zobaczyłem coś, co przypominało kawałek szkła. Podniosłem go do oczu i zobaczyłem słaby błysk. Wtedy wiedziałem, że znalazłem diament - mówił. Następnie zabrał swoje znalezisko do państwowego biura, gdzie zostało ono zważone i wycenione. Diament zostanie sprzedany na najbliższej aukcji rządowej, a jego znalazca otrzyma wynagrodzenie pomniejszone o rządowe opłaty licencyjne i podatki.