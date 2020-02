"Ciała wszystkich ofiar znajdują się obecnie w naszym szpitalu". 15 osób w stanie krytycznym

Co najmniej 20 osób zginęło w zamieszkach, jakie wybuchły podczas poniedziałkowej demonstracji przeciwko nowemu prawu o obywatelstwie. Dyrektor szpitala w Delhi, do którego przywożono rannych, poinformował również, że około 200 osób odniosło obrażenia.

We wtorek władze Indii informowały o siedmiu zabitych i 150 rannych. - Ciała wszystkich ofiar znajdują się obecnie w naszym szpitalu - podkreślił w środę Sunil Kumar, dyrektor kliniki Guru Teg Bahadur w Delhi. - Mamy tu 15 pacjentów, których stan jest krytyczny - dodał. Jak wyjaśnił, w szpitalu przebywa obecnie 189 osób, z czego 60 ma rany postrzałowe.

Podpalone samochody i meczet

Starcia, do jakich doszło w poniedziałek, były najtragiczniejszymi od kilku dziesięcioleci - podała francuska agencja AFP. Doszło do nich w północno-wschodniej części miasta, gdzie wśród mieszkańców dominują muzułmanie i gdzie mieszkają ubogie rodziny imigrantów. Policja do rozproszenia wielotysięcznego tłumu użyła gazu łzawiącego i granatów dymnych. Według służb medycznych nie można wykluczyć użycia broni palnej przez funkcjonariuszy.