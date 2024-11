"Rozdzierająca serce tragedia" w szpitalu. Zginęło 10 noworodków

Co najmniej 10 noworodków zginęło, a 16 zostało rannych w pożarze szpitala w Indiach - poinformowały w sobotę lokalne władze. Władze zapowiedziały szczegółowe dochodzenie w sprawie przyczyn tragedii.

Zginęło 10 dzieci, kilkanaście rannych

Oddział objęty dymem i ogniem, strażacy wybili szyby

ABC News opisuje, że kiedy strażacy przybyli w piątkowy wieczór do szpitala, oddział objęty był płomieniami i kłębami dymu. Ratownicy musieli wybić okna, aby dotrzeć do środka.

Wypadek wywołał pytania dotyczące środków bezpieczeństwa w szpitalu. Chociaż na oddziale intensywnej terapii zainstalowano alarmy przeciwpożarowe, rodzice i świadkowie powiedzieli, że nie zostały one w tego dnia uruchomione. Personel szpitala zareagował dopiero po zauważeniu dymu i ognia.

Pożary budynków w Indiach są częstym zjawiskiem, a ich powody to m. in. błędy konstrukcyjne budynków, przeludnienie i nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Brak odpowiedniej konserwacji budynków i brak sprzętu przeciwpożarowego w kraju również przyczynia się do wypadków i spowodowanych tym zgonów.