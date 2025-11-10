Wybuch w centrum stolicy. Są ofiary śmiertelne

Skutki eksplozji w Nowym Delhi

Na miejscu zdarzenia działają policjanci i strażacy. Funkcjonariusze zamknęli rejon wybuchu, a w całym mieście wprowadzono zaostrzone środki bezpieczeństwa. W reakcji na eksplozję w Delhi, podobne środki wprowadzono też w drugim największym mieście Indii, Bombaju.

Rzecznik stołecznej policji Sanjay Tagi przekazał, że w wyniku wybuchu zginęło osiem osób. Agencja Reutera, powołując się na indyjskie kanały telewizyjne podała, że co najmniej 20 osób zostało rannych. Nagrania pokazywane w lokalnych mediach pokazały płomienie i kłęby dymu unoszące się z więcej niż jednego pojazdu na zatłoczonej ulicy.

Do wybuchu doszło w samochodzie

Naoczni świadkowie mówią, że wybuch był bardzo silny i spowodował zniszczenia w wielu sąsiednich budynkach. W okolicach jednego z najważniejszych obiektów turystycznych indyjskiej stolicy wybuchło ogromne zamieszanie. Część mediów przekazała, że eksplozja miała miejsce przy wejściu do stacji metra Czerwony Fort.

Komendant policji w Delhi Satish Golcha poinformował, że do eksplozji doszło kilka minut przed godziną 19 czasu lokalnego (14.30 czasu polskiego). - Wolno poruszający się samochód zatrzymał się na czerwonym świetle. To w nim doszło do wybuchu, a w wyniku eksplozji uszkodzone zostały także okoliczne pojazdy - przekazał agencji Reutera.

Zastępca szefa straży pożarnej w Delhi przekazał później, że zapaliło się co najmniej sześć samochodów i trzy autoriksze. Pożar został ugaszony przez strażaków.

Czerwony Fort, znany w Indiach jako Lal Qila, to pochodząca z XVII wieku forteca z czasów panowania Wielkich Mogołów, położona w starej części miasta. Jest licznie odwiedzana przez turystów przez cały rok.

