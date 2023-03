Indie. Atak na mężczyznę, który miał przewozić wołowinę. 56-letni muzułmanin zmarł w drodze do szpitala

Trzech mężczyzn zostało zatrzymanych przez policję w stanie Bihar we wschodnich Indiach. Ma to związek z dochodzeniem w sprawie okoliczności śmierci 56-letniego mężczyzny. Naseem Qureshi zmarł na początku tygodnia w drodze do szpitala, po tym jak został zaatakowany przez co najmniej 20 osób, podejrzewających go o przewożenie wołowiny. Jej sprzedaż i spożycie są poddane restrykcjom w niektórych częściach kraju przez lokalne władze.