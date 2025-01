44 mężczyzn zatrzymanych w związku z gwałtem na nastolatce

Pochodząca z kasty dalitów 18-latka, której nazwiska nie ujawniono, powiedziała policji, że była wykorzystywana seksualnie przez 62 mężczyzn w ciągu pięciu lat - podała agencja Reutera we wtorek. Policja zidentyfikowała 58 z nich i "zatrzymała 44 w ciągu ostatnich dwóch dni" - czytamy. - Zidentyfikowaliśmy pozostałych 14 (mężczyzn - red.), wkrótce zostaną zatrzymani - powiedział Reuterowi zastępca nadinspektora policji w indyjskim dystrykcie Pathanamthitta, gdzie doszło do przestępstw.

18 zarzutów na podstawie różnych przepisów

W poniedziałek brytyjski "The Independent" podał, że domniemane przestępstwa na tle seksualnym wyszły na jaw, gdy 18-latka opowiedziała o tym, co ją spotkało, grupie doradców, którzy odwiedzili jej dom w ramach rządowego programu podnoszenia świadomości na temat płci. Doradcy skierowali sprawę do Komisji ds. Dobrostanu Dzieci i poprosili nastolatkę o stawienie się przed nią wraz z matką, która miała o niczym nie wiedzieć.